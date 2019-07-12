"Ювентус" больше не интересуется Погба

"Ювентус" принял решение завершить интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.

Как известно, Погба и его агент Мино Райола не делают секрета из желания Поля покинуть "Олд Траффорд", но избегают всяческих намеков на свое наиболее предпочтительное направление.



До сих пор 26-летнего игрока сборной Франции одинаково активно сватали в "Ювентус" и "Реал", однако Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что чемпионы Серии А уступят Поля без боя.



И хотя Погба был открыт к возвращению в Турин, где он выступал с 2012 по 2016 год и откуда ушел самым дорогим футболистом мира, вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед принял решение сосредоточиться на прочих трансферных целях.



Этим летом "Ювентус" и так укрепил центр поля Аароном Рэмси из "Арсенала" и Адриеном Рабьо из ПСЖ, не заплатив за этих игроков ни пенни. Выкладывать около 120 миллионов фунтов за Погба в планы итальянского гранда не входит.



Таким образом, теперь только "Реал" может помочь Полю совершить побег с "Олд Траффорд". Вместе с тем Королевский клуб и так уже потратил под 300 млн. фунтов этим летом, поэтому сперва должен избавиться от ряда игроков, чтобы позволить себе покупку француза.