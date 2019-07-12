"Ювентус" больше не интересуется Погба
"Ювентус" принял решение завершить интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.
Как известно, Погба и его агент Мино Райола не делают секрета из желания Поля покинуть "Олд Траффорд", но избегают всяческих намеков на свое наиболее предпочтительное направление.
До сих пор 26-летнего игрока сборной Франции одинаково активно сватали в "Ювентус" и "Реал", однако Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что чемпионы Серии А уступят Поля без боя.
И хотя Погба был открыт к возвращению в Турин, где он выступал с 2012 по 2016 год и откуда ушел самым дорогим футболистом мира, вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед принял решение сосредоточиться на прочих трансферных целях.
Этим летом "Ювентус" и так укрепил центр поля Аароном Рэмси из "Арсенала" и Адриеном Рабьо из ПСЖ, не заплатив за этих игроков ни пенни. Выкладывать около 120 миллионов фунтов за Погба в планы итальянского гранда не входит.
Таким образом, теперь только "Реал" может помочь Полю совершить побег с "Олд Траффорд". Вместе с тем Королевский клуб и так уже потратил под 300 млн. фунтов этим летом, поэтому сперва должен избавиться от ряда игроков, чтобы позволить себе покупку француза.
12.07.2019 12:00
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Последние комментарии:
вы че все муслимы на пятничный намаз побежали? грехи вам никто не простит, лучше юзайте не ФАПЛе.
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ВСТАВАЙТЕ С КОЛЕН СУКИ!
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пись пись в ротик твоей мамашке-пеликанше
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Шоколад не в чем не виноват -
Так получилось, не фартануло.
Шел говорят к успеху шоколад...
Пацан к успеху шел.
Не получилось, не фартануло.
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В правой руке пися, в левой руке кал -
Я всегда болею за лондонский "Арсенал"! (С) кк
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Брюстер > Погба
Какой же ор с этого развода скамо6лядской параши!
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норм, останется и можно не покупать всякий шлак, типа эриксенов и фернандешей:)
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((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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Ебааать как же похууууй на мью и их недонигеров по типу пока люкакю
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Если не Юве, то Реал, возможно ПСЖ. Но если не отпустят, будет разваливать маню.
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------------- грант ------------
ван-бисстяра--байи-смоленк--янг
--------- фред- бакойоко-погба ----
--марсиаль------лукаку-------решфорд
ниггер юнайтед!
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http://fapl.ru/posts/60438/?c=1#c6599735
еххехехехехехехе, амбЫцЫи у сук были.
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Орну если ленивый макакич останется в МЮ и продолжит руинить им игру и раздевалку)
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Блюве ебучий (
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Снова эта мразь на главной, ссссссссссссука!
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Придется продавать в ЦСКА Москва
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Всех нигеров убрать из состава
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