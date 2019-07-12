"Ювентус" больше не интересуется Погба

Поль Погба "Ювентус" принял решение завершить интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.

Как известно, Погба и его агент Мино Райола не делают секрета из желания Поля покинуть "Олд Траффорд", но избегают всяческих намеков на свое наиболее предпочтительное направление.

До сих пор 26-летнего игрока сборной Франции одинаково активно сватали в "Ювентус" и "Реал", однако Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что чемпионы Серии А уступят Поля без боя.

И хотя Погба был открыт к возвращению в Турин, где он выступал с 2012 по 2016 год и откуда ушел самым дорогим футболистом мира, вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед принял решение сосредоточиться на прочих трансферных целях.

Этим летом "Ювентус" и так укрепил центр поля Аароном Рэмси из "Арсенала" и Адриеном Рабьо из ПСЖ, не заплатив за этих игроков ни пенни. Выкладывать около 120 миллионов фунтов за Погба в планы итальянского гранда не входит.

Таким образом, теперь только "Реал" может помочь Полю совершить побег с "Олд Траффорд". Вместе с тем Королевский клуб и так уже потратил под 300 млн. фунтов этим летом, поэтому сперва должен избавиться от ряда игроков, чтобы позволить себе покупку француза.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1204

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 12.07.2019 12:58 # vagifspurs
    вы че все муслимы на пятничный намаз побежали? грехи вам никто не простит, лучше юзайте не ФАПЛе.

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  2. vagifspurs 12.07.2019 12:53 # vagifspurs
    ВСТАВАЙТЕ С КОЛЕН СУКИ!

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  3. selfish 12.07.2019 12:51 # selfish
    пись пись в ротик твоей мамашке-пеликанше

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  4. scouser2005 12.07.2019 12:46 # scouser2005
    Шоколад не в чем не виноват -
    Так получилось, не фартануло.
    Шел говорят к успеху шоколад...
    Пацан к успеху шел.
    Не получилось, не фартануло.

    (ответить)

  5. parfirchik 12.07.2019 12:32 # parfirchik
    В правой руке пися, в левой руке кал -
    Я всегда болею за лондонский "Арсенал"! (С) кк

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  6. parfirchik 12.07.2019 12:27 # parfirchik
    Брюстер > Погба

    Какой же ор с этого развода скамо6лядской параши!

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  7. alexomck 12.07.2019 12:24 # alexomck
    норм, останется и можно не покупать всякий шлак, типа эриксенов и фернандешей:)

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  8. chebrec 12.07.2019 12:24 # chebrec
    ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

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  9. thegodfather 12.07.2019 12:23 # thegodfather
    Ебааать как же похууууй на мью и их недонигеров по типу пока люкакю

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  10. lovrentiy 12.07.2019 12:20 # lovrentiy
    Если не Юве, то Реал, возможно ПСЖ. Но если не отпустят, будет разваливать маню.

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  11. pistolero-lfc 12.07.2019 12:18 # pistolero-lfc
    ------------- грант ------------
    ван-бисстяра--байи-смоленк--янг
    --------- фред- бакойоко-погба ----
    --марсиаль------лукаку-------решфорд

    ниггер юнайтед!

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  12. vagifspurs 12.07.2019 12:14 # vagifspurs
    http://fapl.ru/posts/60438/?c=1#c6599735


    еххехехехехехехе, амбЫцЫи у сук были.

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  13. xin 12.07.2019 12:10 # xin
    Орну если ленивый макакич останется в МЮ и продолжит руинить им игру и раздевалку)

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  14. mancunia-planet 12.07.2019 12:10 # mancunia-planet
    Блюве ебучий (

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  15. vagifspurs 12.07.2019 12:05 # vagifspurs
    Снова эта мразь на главной, ссссссссссссука!

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  16. kagawa 12.07.2019 12:03 # kagawa
    Придется продавать в ЦСКА Москва

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  17. edvinman-utd 12.07.2019 12:03 # edvinman-utd
    Всех нигеров убрать из состава

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