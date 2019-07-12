"Юнайтед" показал новую выездную форму (ФОТО)
"Манчестер Юнайтед" представил комплект своей новой выездной формы на сезон 2019/20.
На сей раз "красные дьяволы" отошли от своих традиционных цветов и отдали предпочтение замысловатому дизайну в оттенках саванны.
Источником вдохновения для Adidas при изготовлении этой формы стали мозаики, которые украшают креативный квартал Манчестера Нортерн Куортер.
Впервые команда Оле Гуннара Сульшера примерит новую выездную форму уже завтра в товарищеском матче против "Перт Глори" в рамках своего австралийского турне.
12.07.2019 11:40
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Последние комментарии:
Блювотня
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а что с еблами у них? в юнайтед все в заложниках нынче?
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и никто сука в шортах не сфоткался, типо пришли в офис, а их отправили всех фоткаться
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Позы супер конечно, миллионеры-стесняшки)
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шутка про желтенькую уже была?
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Такого цвета ещё не было, раскупят как перожки
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Убрать бы полоски, значки Адидас, МЮ, Шевроле и купил бы
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Блинчики
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Епучие, млять, полоски, как же они сцуко бесят
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Продолжите слово, написанное на рукаве - КОН
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ФУ БЛЯ!
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Дристня какая-то...
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