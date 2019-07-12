"Юнайтед" показал новую выездную форму (ФОТО)

"Манчестер Юнайтед" представил комплект своей новой выездной формы на сезон 2019/20.

На сей раз "красные дьяволы" отошли от своих традиционных цветов и отдали предпочтение замысловатому дизайну в оттенках саванны.



Источником вдохновения для Adidas при изготовлении этой формы стали мозаики, которые украшают креативный квартал Манчестера Нортерн Куортер.



Впервые команда Оле Гуннара Сульшера примерит новую выездную форму уже завтра в товарищеском матче против "Перт Глори" в рамках своего австралийского турне.



























