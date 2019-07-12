"Юнайтед" показал новую выездную форму (ФОТО)

Люк Шоу "Манчестер Юнайтед" представил комплект своей новой выездной формы на сезон 2019/20.

На сей раз "красные дьяволы" отошли от своих традиционных цветов и отдали предпочтение замысловатому дизайну в оттенках саванны.

Источником вдохновения для Adidas при изготовлении этой формы стали мозаики, которые украшают креативный квартал Манчестера Нортерн Куортер.

Впервые команда Оле Гуннара Сульшера примерит новую выездную форму уже завтра в товарищеском матче против "Перт Глори" в рамках своего австралийского турне.

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20

Новая выездная форма Манчестер Юнайтед на сезон 2019/20


Метки Adidas, Манчестер Юнайтед, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2019 11:40

Количество просмотров Просмотров: 1265

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  1. selfish 12.07.2019 12:49 # selfish
    Блювотня

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  2. funkyfresh 12.07.2019 12:47 # funkyfresh
    а что с еблами у них? в юнайтед все в заложниках нынче?

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  3. pistolero-lfc 12.07.2019 12:41 # pistolero-lfc
    и никто сука в шортах не сфоткался, типо пришли в офис, а их отправили всех фоткаться

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  4. sisyazavr 12.07.2019 12:35 # sisyazavr
    Позы супер конечно, миллионеры-стесняшки)

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  5. livapu19 12.07.2019 12:19 # livapu19
    шутка про желтенькую уже была?

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  6. mancunia-planet 12.07.2019 12:08 # mancunia-planet
    Такого цвета ещё не было, раскупят как перожки

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  7. kagawa 12.07.2019 11:56 # kagawa
    Убрать бы полоски, значки Адидас, МЮ, Шевроле и купил бы

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  8. januzaj00 12.07.2019 11:52 # januzaj00
    Блинчики

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  9. ilovemanutd 12.07.2019 11:49 # ilovemanutd
    Епучие, млять, полоски, как же они сцуко бесят

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  10. lfc-krr 12.07.2019 11:49 # lfc-krr
    Продолжите слово, написанное на рукаве - КОН

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  11. vagifspurs 12.07.2019 11:49 # vagifspurs
    ФУ БЛЯ!

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  12. only--liverpool 12.07.2019 11:44 # only--liverpool
    Дристня какая-то...

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