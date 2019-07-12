Клопп отводит важную роль Брюстеру на сезон 2019/20

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что отводит важную роль юному нападающему Риану Брюстеру в предстоящем сезоне.

19-летний Брюстер всегда считался большим талантом, но до сих пор не сыграл ни одного официального матча за родной клуб по причине серьезных проблем с коленом и лодыжкой.



Сейчас травмы, наконец, отступили, и предсезонную подготовку юный англичанин проводит с первой командой "красных", накануне отметившись дублем в товарищеской встрече с "Транмиром".



Начав серию предсезонных матчей с победы 6:0, Клопп, который за последние 12 месяцев попрощался с Домиником Соланке, Даниэлем Старриджем и Данни Ингсом, рассказал о своих планах в отношении Риана.



"Риан — нападающий топ-уровня. Он является первоклассным талантом, и я уже сказал ему, что ему отводится важная роль в этом году. Но насколько важная, зависит от него самого, поэтому посмотрим".



"Он может играть на различных позициях — в центре и на фланге. Уверен, у него будут шансы", — приводит слова Клоппа The Guardian.