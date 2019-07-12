Клопп отводит важную роль Брюстеру на сезон 2019/20

Риан Брюстер Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что отводит важную роль юному нападающему Риану Брюстеру в предстоящем сезоне.

19-летний Брюстер всегда считался большим талантом, но до сих пор не сыграл ни одного официального матча за родной клуб по причине серьезных проблем с коленом и лодыжкой.

Сейчас травмы, наконец, отступили, и предсезонную подготовку юный англичанин проводит с первой командой "красных", накануне отметившись дублем в товарищеской встрече с "Транмиром".

Начав серию предсезонных матчей с победы 6:0, Клопп, который за последние 12 месяцев попрощался с Домиником Соланке, Даниэлем Старриджем и Данни Ингсом, рассказал о своих планах в отношении Риана.

"Риан — нападающий топ-уровня. Он является первоклассным талантом, и я уже сказал ему, что ему отводится важная роль в этом году. Но насколько важная, зависит от него самого, поэтому посмотрим".

"Он может играть на различных позициях — в центре и на фланге. Уверен, у него будут шансы", — приводит слова Клоппа The Guardian.


Метки Брюстер, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1470

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 12.07.2019 12:27 # chr1s8rown
    Будет зажигать в матчах ка кл

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  2. blackdreamer 12.07.2019 12:06 # blackdreamer
    будущий ёбырь мешков

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  3. pistolero-lfc 12.07.2019 11:25 # pistolero-lfc
    вообще, многие из этого поколения англичан, которое выиграло ЧМ среди юниоров Ю-17 в 2017 году, уже считаются игроками основы своих клубов - Санчо, Фоден, Хадсон-Одои, Сессеньён, Гиббс-Уайт
    эта невероятно талантлива адская голевая машина еще заявит о себе!

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  4. d7 12.07.2019 11:18 # d7
    всего три года а уже родной клуб! посмотрим что из него толкового выйдет в свое время уходил из Челси боясь того что не пробьется в основу как и Соланке который был полный нуль в Ливерпуле

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  5. alexomck 12.07.2019 11:15 # alexomck
    играет лучше Рашфорда и получает в 20 раз меньше:)

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  6. pistolero-lfc 12.07.2019 11:15 # pistolero-lfc
    Ореки замена Старриджу
    Брюстер замена Ореги!

    Бизнес кар!

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  7. gerrard08 12.07.2019 11:11 # gerrard08
    че там, замена старича, да?

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  8. vagifspurs 12.07.2019 11:04 # vagifspurs
    че за ноунейм?

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  9. mixmaster 12.07.2019 11:02 # mixmaster
    но как же Орехи?

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