Клопп отводит важную роль Брюстеру на сезон 2019/20
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что отводит важную роль юному нападающему Риану Брюстеру в предстоящем сезоне.
19-летний Брюстер всегда считался большим талантом, но до сих пор не сыграл ни одного официального матча за родной клуб по причине серьезных проблем с коленом и лодыжкой.
Сейчас травмы, наконец, отступили, и предсезонную подготовку юный англичанин проводит с первой командой "красных", накануне отметившись дублем в товарищеской встрече с "Транмиром".
Начав серию предсезонных матчей с победы 6:0, Клопп, который за последние 12 месяцев попрощался с Домиником Соланке, Даниэлем Старриджем и Данни Ингсом, рассказал о своих планах в отношении Риана.
"Риан — нападающий топ-уровня. Он является первоклассным талантом, и я уже сказал ему, что ему отводится важная роль в этом году. Но насколько важная, зависит от него самого, поэтому посмотрим".
"Он может играть на различных позициях — в центре и на фланге. Уверен, у него будут шансы", — приводит слова Клоппа The Guardian.
12.07.2019 11:00
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Последние комментарии:
Будет зажигать в матчах ка кл
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будущий ёбырь мешков
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вообще, многие из этого поколения англичан, которое выиграло ЧМ среди юниоров Ю-17 в 2017 году, уже считаются игроками основы своих клубов - Санчо, Фоден, Хадсон-Одои, Сессеньён, Гиббс-Уайт
эта невероятно талантлива адская голевая машина еще заявит о себе!
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всего три года а уже родной клуб! посмотрим что из него толкового выйдет в свое время уходил из Челси боясь того что не пробьется в основу как и Соланке который был полный нуль в Ливерпуле
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играет лучше Рашфорда и получает в 20 раз меньше:)
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Ореки замена Старриджу
Брюстер замена Ореги!
Бизнес кар!
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че там, замена старича, да?
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че за ноунейм?
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но как же Орехи?
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