"Сити" пригласит Дани Алвеса, если избавится от Данило
"Манчестер Сити" будет готов предложить контракт свободному агенту Дани Алвесу, если избавится от Данило.
В минувшем сезоне Данило вчистую проигрывал конкуренцию на правом фланге обороны Кайлу Уолкеру. В результате англичанин был награжден новым контрактом, а бразильца клуб теперь хочет продать.
В данный момент чемпионы Премьер-Лиги ищут покупателя на Данило, который был куплен за 26 миллионов фунтов в 2017 году — как раз после того, как Алвес отказался воссоединиться с Хосепом Гвардиолой в "Сити", предпочтя ПСЖ.
Интерес к Данило проявляют "Интер" и "Ювентус", и если 27-летний защитник будет продан, его место на "Этихад", как утверждает Daily Mail, может занять опытнейший Алвес, чей контракт с ПСЖ истек.
Несмотря на то, что Алвесу уже 36 лет, своей отличной игрой на Кубке Америки за сборную Бразилии, где он был капитаном, Дани доказал, что его рано списывать в утиль.
12.07.2019 10:00
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Да нафига он нужен?! Кинул Пепа с переходом 2 года назад, да еще и 36 лет, что он сможет с играть, полтора матча за сезон?((( Лучше 27 летнего Данило натаскивать больше.
Come on, City!!!
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у этого Алвеса будет больше трофеев, чем у МС за всю её Историю.
вухаахах
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