"Сити" пригласит Дани Алвеса, если избавится от Данило

"Манчестер Сити" будет готов предложить контракт свободному агенту Дани Алвесу, если избавится от Данило.

В минувшем сезоне Данило вчистую проигрывал конкуренцию на правом фланге обороны Кайлу Уолкеру. В результате англичанин был награжден новым контрактом, а бразильца клуб теперь хочет продать.



В данный момент чемпионы Премьер-Лиги ищут покупателя на Данило, который был куплен за 26 миллионов фунтов в 2017 году — как раз после того, как Алвес отказался воссоединиться с Хосепом Гвардиолой в "Сити", предпочтя ПСЖ.



Интерес к Данило проявляют "Интер" и "Ювентус", и если 27-летний защитник будет продан, его место на "Этихад", как утверждает Daily Mail, может занять опытнейший Алвес, чей контракт с ПСЖ истек.



Несмотря на то, что Алвесу уже 36 лет, своей отличной игрой на Кубке Америки за сборную Бразилии, где он был капитаном, Дани доказал, что его рано списывать в утиль.