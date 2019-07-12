"Вест Хэм" может вернуть Диего Косту в Премьер-Лигу

"Вест Хэм" рассматривает возможность приобретения нападающего "Атлетико" Диего Костой.

Этим летом "молотобойцы" оказались в катастрофической ситуации в плане нападения. Лондонский клуб не стал продлевать контракт с Энди Кэрроллом, продал Лукаса Переса, а Марко Арнаутович устроил скандал и добился своего перехода в Китай.



В результате к новому сезону "Вест Хэм" готовится, обладая только одним чистым нападающим в лице Хавьера Эрнандеса, который в минувшей кампании Премьер-Лиги забил лишь семь голов.



Естественно, такое положение вещей не может устраивать Мануэля Пеллегрини, учитывая его собственные амбиции и амбиции его клуба, совершившего ряд достаточно громких приобретений за последний год.



Изначально "молотобойцы" хотели укрепить нападение Макси Гомесом из "Сельты", но проиграли борьбу за игрока сборной Уругвая "Валенсии".



Теперь, утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "Вест Хэм" готов обратиться к варианту с бывшим нападающим "Челси" Костой, который находится не в ладах с "Атлетико" и активно подыскивает себе новый клуб.



В услугах 30-летнего испанца бразильского происхождения также заинтересованы "Эвертон" и "Вулверхэмптон", но пока никто из них не решился выдвинуть свое предложение.



Помимо Косты, "Вест Хэм" также рассматривает варианты с Гонсало Игуаином из "Ювентуса" и Себастьяном Алле из "Айнтрахта".