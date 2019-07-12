Клопп: "Это не будет наше крупнейшее трансферное окно"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал не ждать большой активности от своего клуба в остатке летнего трансферного окна.

После победы в финале Лиги Чемпионов "красные" пока не совершили никаких приобретений, за исключением 17-летнего защитника Сеппа Ван ден Берга. Эта ситуация вызывает определенное недоумение у болельщиков, особенно на фоне активности клуба в предыдущие окна.

Однако Клопп настаивает, что новые лица в "Ливерпуле" все же есть. После победы 6:0 над "Транмиром" в товарищеском матче Юрген указал на подтянувшуюся молодежь и возвращающихся после травм игроков.

"Мы уже получили подкрепление. Окслейд-Чемберлен, Риан Брюстер не играли за нас в прошлом году. Плюс все эти молодые парни, они словно новые игроки для нас".

"Я не помню, когда точно закрывается трансферное окно. 8 августа? Значит 8 августа! Это удивительная страна, потому что вся Европа обсуждает идею закрывать окно до старта сезона, и только одна страна это, наконец, сделала это. Поэтому для нас окно закроется на три недели раньше, чем для остальных".

"Время покажет, предпримем ли мы что-нибудь, но я не думаю, что это будет наше крупнейшее окно всех времен", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 466

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 12.07.2019 08:12 # pistolero-lfc
    Коутиньо верим

    (ответить)

  2. liverpool1892est 12.07.2019 08:08 # liverpool1892est
    Значит хуй кого купят...Чемберлен,Лалана усиление?Ебаные инвалиды! Кейта днище ебаное. Хорошо хоть от хрусталя Старриджа избавились. Кейта пидор когда излечиться? Бесит меня трансферная политика Клопа!!!

    (ответить)

  3. chebrec 12.07.2019 08:07 # chebrec
    Да щас главное коутинью выкупить

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: