Клопп: "Это не будет наше крупнейшее трансферное окно"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал не ждать большой активности от своего клуба в остатке летнего трансферного окна.
После победы в финале Лиги Чемпионов "красные" пока не совершили никаких приобретений, за исключением 17-летнего защитника Сеппа Ван ден Берга. Эта ситуация вызывает определенное недоумение у болельщиков, особенно на фоне активности клуба в предыдущие окна.
Однако Клопп настаивает, что новые лица в "Ливерпуле" все же есть. После победы 6:0 над "Транмиром" в товарищеском матче Юрген указал на подтянувшуюся молодежь и возвращающихся после травм игроков.
"Мы уже получили подкрепление. Окслейд-Чемберлен, Риан Брюстер не играли за нас в прошлом году. Плюс все эти молодые парни, они словно новые игроки для нас".
"Я не помню, когда точно закрывается трансферное окно. 8 августа? Значит 8 августа! Это удивительная страна, потому что вся Европа обсуждает идею закрывать окно до старта сезона, и только одна страна это, наконец, сделала это. Поэтому для нас окно закроется на три недели раньше, чем для остальных".
"Время покажет, предпримем ли мы что-нибудь, но я не думаю, что это будет наше крупнейшее окно всех времен", — цитирует Клоппа Sky Sports.
12.07.2019 08:00
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Коутиньо верим
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Значит хуй кого купят...Чемберлен,Лалана усиление?Ебаные инвалиды! Кейта днище ебаное. Хорошо хоть от хрусталя Старриджа избавились. Кейта пидор когда излечиться? Бесит меня трансферная политика Клопа!!!
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Да щас главное коутинью выкупить
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