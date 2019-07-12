Клопп: "Это не будет наше крупнейшее трансферное окно"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал не ждать большой активности от своего клуба в остатке летнего трансферного окна.

После победы в финале Лиги Чемпионов "красные" пока не совершили никаких приобретений, за исключением 17-летнего защитника Сеппа Ван ден Берга. Эта ситуация вызывает определенное недоумение у болельщиков, особенно на фоне активности клуба в предыдущие окна.



Однако Клопп настаивает, что новые лица в "Ливерпуле" все же есть. После победы 6:0 над "Транмиром" в товарищеском матче Юрген указал на подтянувшуюся молодежь и возвращающихся после травм игроков.



"Мы уже получили подкрепление. Окслейд-Чемберлен, Риан Брюстер не играли за нас в прошлом году. Плюс все эти молодые парни, они словно новые игроки для нас".



"Я не помню, когда точно закрывается трансферное окно. 8 августа? Значит 8 августа! Это удивительная страна, потому что вся Европа обсуждает идею закрывать окно до старта сезона, и только одна страна это, наконец, сделала это. Поэтому для нас окно закроется на три недели раньше, чем для остальных".



"Время покажет, предпримем ли мы что-нибудь, но я не думаю, что это будет наше крупнейшее окно всех времен", — цитирует Клоппа Sky Sports.