"Юнайтед" шокирован ценой за Лонгстаффа

"Манчестер Юнайтед" шокирован установленной "Ньюкаслом" ценой в 50 миллионов фунтов за полузащитника Шона Лонгстаффа.

Несмотря на то, что за свою карьеру Лонгстафф не сыграл и десятка матчей в Премьер-Лиге, Шон был целью номер один для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера по укреплению центра поля.



На "Олд Траффорд" уверены, что 21-летний англичанин хочет присоединиться к команде Сульшера, особенно в свете той неразберихи, что установилась сейчас в "Ньюкасле", который до сих пор находится без рулевого и в процессе смены владельца.



Однако The Telegraph стало известно, что "сороки" потребовали за свою звезду 50 млн. фунтов в качестве компенсации, тогда как "Юнайтед" был готов заплатить только 18-20 млн. фунтов.



"Дьяволы" считают эту цену чересчур завышенной, даже для современных реалий трансферного рынка и даже для британского игрока. На своей пресс-конференции в среду Сульшер дал ясно понять, что его клуб не должен переплачивать, и теперь "Юнайтед" готов завершить свой интерес к Лонгстаффу, переключившись на альтернативные цели.