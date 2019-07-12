"Юнайтед" шокирован ценой за Лонгстаффа

Шон Лонгстафф "Манчестер Юнайтед" шокирован установленной "Ньюкаслом" ценой в 50 миллионов фунтов за полузащитника Шона Лонгстаффа.

Несмотря на то, что за свою карьеру Лонгстафф не сыграл и десятка матчей в Премьер-Лиге, Шон был целью номер один для главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера по укреплению центра поля.

На "Олд Траффорд" уверены, что 21-летний англичанин хочет присоединиться к команде Сульшера, особенно в свете той неразберихи, что установилась сейчас в "Ньюкасле", который до сих пор находится без рулевого и в процессе смены владельца.

Однако The Telegraph стало известно, что "сороки" потребовали за свою звезду 50 млн. фунтов в качестве компенсации, тогда как "Юнайтед" был готов заплатить только 18-20 млн. фунтов.

"Дьяволы" считают эту цену чересчур завышенной, даже для современных реалий трансферного рынка и даже для британского игрока. На своей пресс-конференции в среду Сульшер дал ясно понять, что его клуб не должен переплачивать, и теперь "Юнайтед" готов завершить свой интерес к Лонгстаффу, переключившись на альтернативные цели.


Метки Лонгстафф, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 12.07.2019 07:59 # pistolero-lfc
    фу, бомжи! не могут заплатить каких-то 50 млн. фунтов за дровосека. очень не похожи на самый богатый клуб мира

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  2. arhangel777 12.07.2019 07:54 # arhangel777
    Шокированы они, а сами с Интера за пухлого Лукаку 75 трясут)))

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  3. shearer1 12.07.2019 07:43 # shearer1
    Лучше Каррика

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  4. antiterror 12.07.2019 07:11 # antiterror
    Правильно! Хватит переплачивать за ноунеймов.

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