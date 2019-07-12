"Интер" подтвердил переговоры с "Юнайтед" по Лукаку

Спортивный директор "Интер" Пьеро Аузилио подтвердил, что его клуб установил официальный контакт с "Манчестер Юнайтед" относительно трансфера нападающего Ромелу Лукаку.

Ранее на текущей неделе стало известно, что Аузилио летит в Англию, чтобы встретиться со своими коллегами из "Юнайтед" для обсуждения перехода Лукаку.



Ромелу является целью номер один для нового главного тренера "Интера" Антонио Конте, однако у клуба Серии А в данный момент нет 75 миллионов фунтов, которые "красные дьяволы" хотят получить за своего игрока. Тем не менее, процесс идет.



"Мы действительно провели встречу с "Манчестер Юнайтед" по Лукаку. Два важных клуба установили официальный контакт, так что посмотрим. Конте хочет каждого игрока, которого мы пытаемся подписать", — сообщил Аузилио Sky Sport Italy.



Добавим, что накануне Лукаку пропустил открытую тренировку "Юнайтед" в австралийском Перте. Предполагается, что бельгиец занимался в тренажерном зале в одиночестве, а его участие в товарищеском матче против "Перт Глори" в субботу находится под вопросом.