Светская хроника за пятницу

"Манчестер Юнайтед" поставил ультиматум "Интеру" по Ромелу Лукаку. "Ливерпуль" заинтересован в возвращении Филиппе Коутиньо. Робин Ван Перси станет телевизионным экспертом. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" сообщил "Интеру" заплатить 75 миллионов фунтов или забыть о нападающем Ромелу Лукаку. (The Sun)



"Юнайтед" уверен в достижении компромисса с "Лестером" относительно стоимости защитника Харри Магуайра. (The Sun)



"Юнайтед" предложит 45 млн. фунтов за защитника "Фиорентины" Николу Миленковича. (Daily Mirror)



"Спортинг" готовится к расставания с Бруну Фернандешем, который является трансферной целью для "Юнайтед", уже определив замену своему ведущему полузащитнику. (Daily Mirror)



"Юнайтед" не проявляет особого интереса к Марио Лемина из "Саутгемптона", подозревая, что их клуб используют, чтобы взвинтить цену за габонского полузащитника. (Manchester Evening News)



"Ливерпуль" заинтересован в возвращении полузащитника Филиппе Коутиньо из "Барселоны". (Mundo Deportivo)



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заблокировал переход вингера Райана Кента в "Рейнджерс" на правах аренды. (Daily Express)



Агент защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда контактирует с "Ромой". (Calciomercato)



Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни может выкупить оставшийся год по своему контракту, чтобы вырваться из клуба. (Evening Standard)



Нападающий "Реала" Мариано Диас не заинтересован в переходе в "Арсенал". (AS)



"Борнмут" предпочтет потерять Райана Фрэйзера через год свободным агентом, чем продать своего вингера в "Арсенал" сейчас. (Daily Express)



ПСЖ возобновит интерес к полузащитнику "Эвертона" Идриссе Гейе и предложит 27 млн. фунтов, до этого не сумев переманить 29-летнего сенегальца в январе. (L'Equipe)



"Ньюкасл" и "Вулверхэмптон" претендуют на 22-летнего нападающего "Хоффенхайма" Жоэлинтона. (Newcastle Chronicle)



"Вест Хэм" переключил свое внимание с Макси Гомеса из "Сельты" на Дувана Сапату из "Аталанты" стоимостью 40 млн. фунтов. (The Sun)



"Вест Хэм" шокирован отказом Гомеса. (Football.London)



"Эвертон" получил предложение от "РБ Лейпциг" по вингеру Адемоле Лукману. (Sky Sports)



"Барселона" приобрела 16-летнего вундеркинда "Вест Бромвича" Луи Бэрри, который до этого отказал ПСЖ. (Sky Sports)



Другое



"Ньюкасл" заплатит около 5 млн. фунтов компенсации за главного тренера "Шеффилд Уэнсдей" Стива Брюса. (The Times)



Еще одна проблема "Шеффилд Уэнсдей", помимо вероятного ухода Брюса, заключается в проводимом футбольными властями расследовании относительно продажи стадиона владельцу клуба для избежания снятия очков. (Daily Mail)



Экс-нападающий "Юнайтед" и "Арсенала" Робин Ван Перси станет экспертом на телеканале BT Sport. (Manchester Evening News)



"Кристал Пэлас" не привлек вингера Уилфрида Заху для презентации своей новой выездной формы. (The Sun)



ФИФА увеличивает вдвое дисквалификацию для игроков за расистские инциденты — до 10 матчей. (Daily Mail)



Во время открытой тренировки "Юнайтед" в Перте фанаты "Ливерпуля" запустили самолет с баннером, напоминающем о победе "красных" в Лиге Чемпионов. (The Sun)