Компани назвал первых участников своего благодарственного матча

Бывший капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани объявил имена легенд "горожан", которых он пригласит на свой благодарственный матч 11 сентября.

Напомним, Компани покинул "Сити" этим летом, отыграв за клуб с "Этихад" 11 сезонов. За это время бельгийский защитник завоевал четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и два Кубка Лиги.



Теперь Венсан является играющим тренером "Андерлехта", однако еще задолго до его возвращения на родину стало известно, что "горожане" наградят своего многолетнего лидера благодарственным матчем в начале осени.



В этом матче сборная всех звезд Премьер-Лиги сразится со сборной легенд "Сити", и Компани уже определился с 13 первыми игроками, которые примут участие в столь важном для него мероприятии.



Как сообщает Sk Sports, вместе с Компани за легенд "Сити" сыграют Джо Харт, Джолеон Лескотт, Мика Ричардс, Пабло Сабалета, Уэйн Бридж, Гарет Бэрри, Найджел Де Йонг, Самир Насри, Шон Райт-Филлипс, Стивен Айрланд и Крейг Беллами. За сборную звезд пока заявлены экс-нападающий "Ливерпуля" Эмиль Хески и бывший полузащитник "Тоттенхэма" Рафаэль Ван дер Ваарт.