Аспиликуэта рассказал об эффекте Лэмпарда в первую неделю

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта рассказал, какое влияние оказал Фрэнк Лэмпард на клуб за первую неделю работы главным тренером.

Несмотря на существенные успехи в минувшем сезоне — третье место в Премьер-Лиге и победа в Лиге Европы — болельщики "синих" не были довольны Маурицио Сарри и его философией.



Сменивший Сарри на тренерском мостике "Челси" Лэмпард взялся за эту работу, обладая огромным кредитом доверия со стороны фанатов. Аспиликуэта считает, что Фрэнк вернул в клуб чувство сплоченности и заставит игроков совершенствоваться.



"Возвращение Фрэнка может оказать мощный эффект. Это правда, что в прошлом сезоне мы временами не показывали того, чего от нас ожидали фанаты. Наша игра была недостаточно хороша, и поэтому они не были рады и испытывали негативные чувства".



"Мы переломили тенденцию и выиграли Лигу Европы, но сейчас вы можете видеть, что все фанаты счастливы от возвращения босса на "Бридж". Теперь мы должны отблагодарить их упорной работой на поле и победами в матчах".



"Мы очень рады, что Фрэнк с нами. Его карьера как игрока "Челси" не требует лишних слов. Уже в первую неделю тренировок с ним я увидел, как он хочет играть, как он хочет, чтобы мы воспринимали эту футболку, как он хочет работать каждый день. Это нечто особенное".



"Он был здесь очень долго и в очень успешный период, и он всегда подавал пример — тем, как он хотел побить каждый рекорд, и тем, как он хочет совершенствоваться на каждой тренировке. Понимать важность этой футболки — значит приезжать в Кобхэм каждый день, чтобы становиться лучше, работать упорно, достойно себя вести на поле и за его пределами".



"Мы испытываем большой восторг, и теперь мы должны побеждать вместе, мы должны создать ощущение сплоченности в клубе, мы должны брать ответственность на себя. Вокруг нас много всего происходит, но мы должны упорно работать, чтобы стать лучше", — цитирует Аспиликуэту The Guardian.