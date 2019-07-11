Ван Дейк отверг интерес "Барселоны"

"Барселона" сделала запрос относительно защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка, однако игрок не проявил интереса к переходу в каталонский клуб.

Ван Дейк оказал громадное влияние на игру "Ливерпуля" после своего перехода из "Саутгемптона" за рекордные для защитника 75 миллионов фунтов полтора года назад.



При помощи Виргила "Ливерпуль" превратился в реального претендента на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, выиграв европейское соревнование в минувшем сезоне.



Как сообщает Daily Mirror, отличная игра 28-летнего голландца не осталась незамеченной со стороны "Барселоны", которую "красные" выбили с полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.



Чемпионы Ла Лиги надеялись, что Виргил не устоит перед соблазном, которому в свое время поддались Луис Суарес и Филиппе Коутиньо, однако защитник даже не пожелал вступать в переговоры.



По информации издания, ответ представителей Ван Дейка на запросы "Барселоны" был быстрым и лаконичным, поэтому испанский гранд предпочел не тратить время даром после этого отказа.