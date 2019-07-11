Ван Дейк отверг интерес "Барселоны"

Виргил Ван Дейк "Барселона" сделала запрос относительно защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка, однако игрок не проявил интереса к переходу в каталонский клуб.

Ван Дейк оказал громадное влияние на игру "Ливерпуля" после своего перехода из "Саутгемптона" за рекордные для защитника 75 миллионов фунтов полтора года назад.

При помощи Виргила "Ливерпуль" превратился в реального претендента на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, выиграв европейское соревнование в минувшем сезоне.

Как сообщает Daily Mirror, отличная игра 28-летнего голландца не осталась незамеченной со стороны "Барселоны", которую "красные" выбили с полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.

Чемпионы Ла Лиги надеялись, что Виргил не устоит перед соблазном, которому в свое время поддались Луис Суарес и Филиппе Коутиньо, однако защитник даже не пожелал вступать в переговоры.

По информации издания, ответ представителей Ван Дейка на запросы "Барселоны" был быстрым и лаконичным, поэтому испанский гранд предпочел не тратить время даром после этого отказа.


Метки Барселона, Ван Дейк, Ливерпуль, слухи

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1423

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  1. grishatkach 11.07.2019 23:08 # grishatkach
    путалония как всегда: только и могут готовых игроков скупать

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  2. iskander8sg 11.07.2019 22:47 # iskander8sg
    Говорят поссал на барсу эффектно, а все почему?)
    А потому, что отточил мастерство на пенсах))

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  3. pistolero-lfc 11.07.2019 22:27 # pistolero-lfc
    Вуахахха эти бомжи пусть Ловрена постараются купить для начала

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  4. beatboy 11.07.2019 22:22 # beatboy
    Ahahaha...nice try, Leo

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  5. only--liverpool 11.07.2019 22:15 # only--liverpool
    Смысл на понижайку идти?

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  6. ilovemanutd 11.07.2019 22:15 # ilovemanutd
    Я думал ему лет 25, а он уже старик оказывается

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  7. liverpool1892est 11.07.2019 22:14 # liverpool1892est
    Мгновеннач выдача "Золотого дождя" поставлена на изи:)

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  8. electric 11.07.2019 22:03 # electric
    Ахахахахха
    Красава Виргил

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  9. van-dijk 11.07.2019 22:01 # van-dijk
    Норм поссал.

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