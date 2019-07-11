Ван Дейк отверг интерес "Барселоны"
"Барселона" сделала запрос относительно защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка, однако игрок не проявил интереса к переходу в каталонский клуб.
Ван Дейк оказал громадное влияние на игру "Ливерпуля" после своего перехода из "Саутгемптона" за рекордные для защитника 75 миллионов фунтов полтора года назад.
При помощи Виргила "Ливерпуль" превратился в реального претендента на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, выиграв европейское соревнование в минувшем сезоне.
Как сообщает Daily Mirror, отличная игра 28-летнего голландца не осталась незамеченной со стороны "Барселоны", которую "красные" выбили с полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.
Чемпионы Ла Лиги надеялись, что Виргил не устоит перед соблазном, которому в свое время поддались Луис Суарес и Филиппе Коутиньо, однако защитник даже не пожелал вступать в переговоры.
По информации издания, ответ представителей Ван Дейка на запросы "Барселоны" был быстрым и лаконичным, поэтому испанский гранд предпочел не тратить время даром после этого отказа.
11.07.2019 22:00
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Последние комментарии:
путалония как всегда: только и могут готовых игроков скупать
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Говорят поссал на барсу эффектно, а все почему?)
А потому, что отточил мастерство на пенсах))
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Вуахахха эти бомжи пусть Ловрена постараются купить для начала
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Ahahaha...nice try, Leo
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Смысл на понижайку идти?
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Я думал ему лет 25, а он уже старик оказывается
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Мгновеннач выдача "Золотого дождя" поставлена на изи:)
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Ахахахахха
Красава Виргил
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Норм поссал.
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