Размер компенсации за Харви Эллиотта определит трибунал

Размер компенсации, который надлежит выплатить "Ливерпулю" за вундеркинда "Фулхэма" Харви Эллиотта, теперь определит трибунал.

В минувшем сезоне 16-летний Эллиотт стал самым молодым игроком в истории Премьер-Лиги. Дебют в высшем дивизионе стал логичным шагом в развитии начинающего футболиста, которому прочат звездное будущее.



За Харви охотились многие гранды — и не только Премьер-Лиги. Среди претендентов на юниора значились даже "Барселона" и "Реал", однако "Ливерпулю" удалось опередить их всех.



В силу возраста, Эллиотт пока не может заключить профессиональный контракт, но поскольку он переходит из одного английского клуба в другой, "Ливерпуль" все равно должен выплатить компенсацию — за воспитание игрока.



По информации Sky Sports, "красным" и "дачникам" не удалось договориться о стоимости Харви между собой, поэтому теперь размер компенсации определит независимая сторона в лице трибунала.



Также изданию стало известно, что Эллиотт, дебютировавший за "Фулхэм" в свои 15 лет, сразу присоединится к первой команде "Ливерпуля".