"Арсенал" готов поспорить с "Тоттенхэмом" за Себальоса

Дани Себальос "Арсенал" готов составить конкуренцию "Тоттенхэму" в борьбе за полузащитника "Реала" Дани Себальоса.

Лишь накануне издание Sky Sports сообщило, что "шпоры" уже ведут переговоры с "Реалом" относительно трансфера Себальоса, который в минувшем сезоне Ла Лиги отметился только 13 появлениями в стартовом составе.

При этом у Дани есть долгосрочный контракт в Мадриде. 20-летний испанец не хочет уходить из "Реала" насовсем, а потому готов рассмотреть только вариант с арендой.

Возможность арендовать талантливого игрока едва выигравшего молодежный Чемпионат Европы со сборной Испании, очень приглянулась "Арсеналу", который сильно ограничен в финансах этим летом.

Чтобы увести Себальоса из под носа у "Тоттенхэма", главный тренер "канониров" Унаи Эмери должен будет предоставить своему соотечественнику убедительные гарантии игрового времени — именно это является определяющим фактором для Дани при выборе клуба на сезон 2019/20.


Метки Арсенал, Реал, Себальос, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. sisyazavr 11.07.2019 21:32 # sisyazavr
    Себальеся бы Арсенал уже из АПЛ, чтобы не читать о нем такого рода новости

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  2. brown-ale 11.07.2019 21:28 # brown-ale
    Бомжи подсуетились.

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