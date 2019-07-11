"Арсенал" готов поспорить с "Тоттенхэмом" за Себальоса
"Арсенал" готов составить конкуренцию "Тоттенхэму" в борьбе за полузащитника "Реала" Дани Себальоса.
Лишь накануне издание Sky Sports сообщило, что "шпоры" уже ведут переговоры с "Реалом" относительно трансфера Себальоса, который в минувшем сезоне Ла Лиги отметился только 13 появлениями в стартовом составе.
При этом у Дани есть долгосрочный контракт в Мадриде. 20-летний испанец не хочет уходить из "Реала" насовсем, а потому готов рассмотреть только вариант с арендой.
Возможность арендовать талантливого игрока едва выигравшего молодежный Чемпионат Европы со сборной Испании, очень приглянулась "Арсеналу", который сильно ограничен в финансах этим летом.
Чтобы увести Себальоса из под носа у "Тоттенхэма", главный тренер "канониров" Унаи Эмери должен будет предоставить своему соотечественнику убедительные гарантии игрового времени — именно это является определяющим фактором для Дани при выборе клуба на сезон 2019/20.
11.07.2019 20:00
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Себальеся бы Арсенал уже из АПЛ, чтобы не читать о нем такого рода новости
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Бомжи подсуетились.
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