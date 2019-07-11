"Арсенал" готов поспорить с "Тоттенхэмом" за Себальоса

"Арсенал" готов составить конкуренцию "Тоттенхэму" в борьбе за полузащитника "Реала" Дани Себальоса.

Лишь накануне издание Sky Sports сообщило, что "шпоры" уже ведут переговоры с "Реалом" относительно трансфера Себальоса, который в минувшем сезоне Ла Лиги отметился только 13 появлениями в стартовом составе.



При этом у Дани есть долгосрочный контракт в Мадриде. 20-летний испанец не хочет уходить из "Реала" насовсем, а потому готов рассмотреть только вариант с арендой.



Возможность арендовать талантливого игрока едва выигравшего молодежный Чемпионат Европы со сборной Испании, очень приглянулась "Арсеналу", который сильно ограничен в финансах этим летом.



Чтобы увести Себальоса из под носа у "Тоттенхэма", главный тренер "канониров" Унаи Эмери должен будет предоставить своему соотечественнику убедительные гарантии игрового времени — именно это является определяющим фактором для Дани при выборе клуба на сезон 2019/20.