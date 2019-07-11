Участники еврокубков разделят призовые в 2.3 млрд. фунтов в сезоне 2019/20

УЕФА объявил, что суммарный призовой фонд Лиги Чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне составит 2.3 млрд. фунтов.

В последние годы выступление на европейской арене стало приносить очень хорошие деньги клубам. Например, "Тоттенхэм" едва ли бы смог позволить себе рекордную покупку Танги Ндомбеле этим летом, если бы не добрался до финала Лиги Чемпионов —"шпоры" и их соперник по финальному матчу "Ливерпуль" получили немногим менее 100 млн. фунтов призовых каждый.



В следующем году призовые будут еще больше. 470 млн. фунтов УЕФА заберет себе на покрытие своих издержек, а 2.3 млрд. фунтов оставит участвующим в еврокубках клубам.



При это львиная доля из этих 2.3 млрд. фунтов — а конкретно более 1.8 млрд. фунтов — достанется участника Лиги Чемпионов.



В дополнение к этому "Ливерпуль" и "Челси", будучи соперниками по матчу за Суперкубок Европы, получат по 3 млн. фунтов. Победителю поединка в Стамбуле 14 августа УЕФА заплатит еще 900 тыс. фунтов.



В данный момент сложно предсказать, сколько может заработать победитель Лиги Чемпионов в следующем сезоне, поскольку это зависит от многих факторов, включая клубный коэффициент, но есть все шансы, что призовые лучшей европейской команды 2020 года превысят отметку в 100 млн. фунтов.