Сессеньон готовится выбрать себе клуб
Вингер "Фулхэма" Райан Сессеньон готовится выбрать клуб, в котором он продолжит свою карьеру.
После возвращения "дачников" в Чемпионшип Сессеньон принял решение не продлевать свой истекающий в следующем году контракт, что не оставляет лондонскому клубу иного выбора, кроме как продать Райана в это трансферное окно.
По информации The Telegraph, "Тоттенхэм" уверен в приобретении Сессеньона за 25 миллионов фунтов до закрытия окна в Премьер-Лиге 9 августа. "Шпоры" имеют давний интерес к юниору и готовы предложить тому все условия для дальнейшего развития.
В то же время "Тоттенхэм" — далеко не единственный претендент на Сессеньона. Видеть Райана у себя хотят и "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", ПСЖ, "РБ Лейпциг".
В данный момент Сессеньон завершает свой отпуск, сдвинутый из-за участия в молодежном Евро со сборной Англии, а это означает, что для Райана наступает момент определиться со своим новым клубом.
11.07.2019 18:00
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Оказался зеленым как масиал
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перехватить у кур, использовать на позиции мане и роббо. Вырастет топарь
Но это походу несбыточная мечта
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удачи
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