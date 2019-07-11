Сессеньон готовится выбрать себе клуб

Райан Сессеньон Вингер "Фулхэма" Райан Сессеньон готовится выбрать клуб, в котором он продолжит свою карьеру.

После возвращения "дачников" в Чемпионшип Сессеньон принял решение не продлевать свой истекающий в следующем году контракт, что не оставляет лондонскому клубу иного выбора, кроме как продать Райана в это трансферное окно.

По информации The Telegraph, "Тоттенхэм" уверен в приобретении Сессеньона за 25 миллионов фунтов до закрытия окна в Премьер-Лиге 9 августа. "Шпоры" имеют давний интерес к юниору и готовы предложить тому все условия для дальнейшего развития.

В то же время "Тоттенхэм" — далеко не единственный претендент на Сессеньона. Видеть Райана у себя хотят и "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", ПСЖ, "РБ Лейпциг".

В данный момент Сессеньон завершает свой отпуск, сдвинутый из-за участия в молодежном Евро со сборной Англии, а это означает, что для Райана наступает момент определиться со своим новым клубом.


Метки Сессеньон, Тоттенхэм, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2019 18:00

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  1. chr1s8rown 11.07.2019 18:53 # chr1s8rown
    Оказался зеленым как масиал

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  2. lfcynwa 11.07.2019 18:49 # lfcynwa
    перехватить у кур, использовать на позиции мане и роббо. Вырастет топарь

    Но это походу несбыточная мечта

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  3. mancunia-planet 11.07.2019 18:00 # mancunia-planet
    удачи

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