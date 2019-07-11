Чимбонда: "Эриксен не смог бы играть в основе "Реала"

Экс-игрок "Тоттенхэма" Паскаль Чимбонда считает, что полузащитник "шпор" Кристиан Эриксен не имел бы твердого места в основе "Реала".

После шести лет выступлений за "Тоттенхэм" Эриксен внезапно заявил в июне, что ему хочется попробовать что-нибудь новое. Таким образом, "шпоры" оказались под давлением, ведь Кристиан вдобавок отказывается продлевать свой истекающий через 12 месяцев контракт.



27-летний датчанин называется трансферной целью "Реала", и Чимбонда считает, что "Тоттенхэму" действительно будет лучше продать Эриксена. Однако Паскаль заранее предупреждает Кристиана, что тот не будет регулярно играть в Мадриде.



"В лучших интересах "Тоттенхэма" и самого Эриксена, чтобы он ушел из клуба этим летом".



"Эриксен не будет играть в первой команде "Реала", но это цена, которую он должен заплатить ради трофеев. В Мадриде слишком много игроков мирового уровня вроде Азара, Модрича и Крооса, и все они будут иметь приоритет относительно него".



"Реал" — это громадный клуб, и там нет места игрокам, которые позволяют себе устраивать выходной. Если у Эриксена будет спад формы, другой игрок займет его место, тогда как в "Тоттенхэме" это невозможно".



"Переход в "Реал" стал бы огромным шагом для него, но ему нужно сделать этот шаг. Он уже показывал, что может в одиночку выигрывать матчи, и я убежден, он смог бы делать это и в Мадриде", — сообщил Чимбонда Sportingbet.