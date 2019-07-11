Рафаэль Да Сильва хочет вернуться в "Юнайтед"

Рафаэль Да Сильва с братом Фабио Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Да Сильва признался, что мечтает вернуться на "Олд Траффорд" после завершения игровой карьеры.

Прибыв в "Юнайтед" вместе со своим братом-близнецом Фабио, Рафаэль провел семь лет в лет в клубе. С 2008 по 2015 он сыграл 170 матчей за "красных дьяволов", успев поработать не только с сэром Алексом Фергюсоном в качестве главного тренера, но также с Дэвидом Мойесом и Луи Ван Галем.

Сейчас 29-летний бразилец, которого очень любили фанаты "Юнайтед", выступает за "Лион", но уже задумывается о том, чем он хочет заниматься, когда повесит бутсы на гвоздь.

"Я всегда говорил, что хочу вернуться в "Манчестер Юнайтед" в качестве скаута или вроде того. Это может случиться — и я подумываю пойти на тренерские курсы".

"Кто из нас с Фабио смог бы стать более классным тренером? Думаю, я бы стал хорошим тренером, а мой брат будет хорошим ассистентом. Это было бы великолепно! Только представьте это!" — сообщил Рафаэль Stretty News.


Метки Да Сильва, Лион, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2019 16:00

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  1. januzaj00 11.07.2019 16:32 # januzaj00
    Кто из них кто

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  2. xah 11.07.2019 16:07 # xah
    Эх моя молодость

    Пацаны красавцы

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  3. danik9 11.07.2019 16:01 # danik9
    Скромность - уровень Бог!

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