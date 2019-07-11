"Реалу" нужно избавиться от трех игроков, чтобы купить Погба

"Реалу" нужно сперва избавиться от трех игроков, чтобы позволить себе приобретение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба этим летом.

Этим летом Королевский клуб потратил уже под 300 миллионов фунтов на трансферы, поэтому найти еще 120 млн. фунтов на приглашение Погба из "Юнайтед" было бы затруднительно.



"Реалу" нужно не просто высвободить средства на приобретение Поля, но и разгрузить свою зарплатную ведомость, которая в данный момент сильно распухла.



Как сообщает Goal, теперь переезд 26-летнего игрока сборной Франции в Мадрид в это окно зависит от того, удастся ли "Реалу" найти покупателей на Гарета Бэйла, Иско и Хамеса Родригеса.



Учитывая все это, нельзя надеяться, что Погба покинет "Юнайтед" в самое ближайшее время, как бы сильно ни хотел этого сам Поль и его агент Мино Райола. Пока что переговоры двух клубов находятся на паузе.