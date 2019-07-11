"Ньюкасл" назначит Брюса после отказал Эллардайса
Получив отказ от Сэма Эллардайса, теперь "Ньюкасл" собирается назначить своим новым главным тренером Стива Брюса.
Сегодня утром издание Daily Mail в эксклюзивном материале сообщило, что Эллардайс отказался вернуться в "Ньюкасл", который ему уже довелось тренировать ранее в своей карьере, когда Майк Эшли только купил клуб.
"Я был очень польщен, что мою кандидатуру рассматривали на этот пост, но вот какое дело... Не возвращайся назад".
"Общаясь с ними, мы не дошли до вещей, о которых говорят люди. Это просто было не для меня, поэтому я вежливо отказался.
"Я никогда не ездил разговаривать к Майку. Мой агент связался со мной, а я обдумал это, быстро оценив ситуацию, после чего сказал: "Большое спасибо, но это не для меня".
"Будь это впервые, я, возможно, и согласился бы. Я ценю, что мне сделали предложение, но я был удивлен, ведь я не отработал там и сезона".
"Я не слишком долго размышлял об этом. Я подумал, для всех будет лучше принять быстрое решение. Уже предсезонный период, и они вернулись к тренировкам", — сообщил Эллардайс talkSPORT.
По информации Daily Mail, теперь "сороки" собираются назначить Брюса, выплатив его нынешнему клубу "Шеффилд Уэнсдей" 1 миллион фунтов в качестве компенсации. "Ньюкасл" установил контакт со Стивом еще в среду и в пятницу надеется подписать контракт.
11.07.2019 14:00
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эти, короч, вылетают
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Т9 зло, михажо
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