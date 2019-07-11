Косьелни не поехал в предсезонное турне "Арсенала"

Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни отказался от поездки с командой в предсезонное турне по Соединенным Штатам.

Лишь сегодня утром стало известно стало известно, что Косьелни всерьез помышляет о переходе в один из клубов французской Лиги 1, где ему предлагают хорошие финансовые условия и долгосрочный контракт.



А сегодня выяснилось, что 33-летний защитник пропустит предсезонное турне "канониров". Предполагается, что теперь Лоран вплотную займется своим будущим.



"Лоран Косьелни отказался отправиться в наше предсезонное турне по США. Мы очень расстроены действиями Лорана, это было совершенно против наших четких инструкций. Мы надеемся уладить эту ситуацию и пока не будем давать никаких дополнительных комментариев", — гласит заявление "Арсенала".