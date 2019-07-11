Косьелни не поехал в предсезонное турне "Арсенала"
Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни отказался от поездки с командой в предсезонное турне по Соединенным Штатам.
Лишь сегодня утром стало известно стало известно, что Косьелни всерьез помышляет о переходе в один из клубов французской Лиги 1, где ему предлагают хорошие финансовые условия и долгосрочный контракт.
А сегодня выяснилось, что 33-летний защитник пропустит предсезонное турне "канониров". Предполагается, что теперь Лоран вплотную займется своим будущим.
"Лоран Косьелни отказался отправиться в наше предсезонное турне по США. Мы очень расстроены действиями Лорана, это было совершенно против наших четких инструкций. Мы надеемся уладить эту ситуацию и пока не будем давать никаких дополнительных комментариев", — гласит заявление "Арсенала".
11.07.2019 13:20
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Последние комментарии:
Все кто хочет покинуть Арсенал, должен покинуть этот клуб.. так было всегда и стоит этого придерживаться дальше...!
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https://youtu.be/4pGGe3ZPqDs?t=286
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Ого, это серьезно. Бунт на корабле.
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лол. красавчик Лоран! так этих заднеприводных!
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