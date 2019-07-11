Косьелни не поехал в предсезонное турне "Арсенала"

Лоран Косьелни Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни отказался от поездки с командой в предсезонное турне по Соединенным Штатам.

Лишь сегодня утром стало известно стало известно, что Косьелни всерьез помышляет о переходе в один из клубов французской Лиги 1, где ему предлагают хорошие финансовые условия и долгосрочный контракт.

А сегодня выяснилось, что 33-летний защитник пропустит предсезонное турне "канониров". Предполагается, что теперь Лоран вплотную займется своим будущим.

"Лоран Косьелни отказался отправиться в наше предсезонное турне по США. Мы очень расстроены действиями Лорана, это было совершенно против наших четких инструкций. Мы надеемся уладить эту ситуацию и пока не будем давать никаких дополнительных комментариев", — гласит заявление "Арсенала".


Метки Арсенал, Косьелни

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2019 13:20

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Последние комментарии:




  1. alienripley 11.07.2019 14:47 # alienripley
    Все кто хочет покинуть Арсенал, должен покинуть этот клуб.. так было всегда и стоит этого придерживаться дальше...!

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  2. derzhavets 11.07.2019 14:25 # derzhavets
    https://youtu.be/4pGGe3ZPqDs?t=286

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  3. brown-ale 11.07.2019 13:40 # brown-ale
    Ого, это серьезно. Бунт на корабле.

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  4. pistolero-lfc 11.07.2019 13:25 # pistolero-lfc
    лол. красавчик Лоран! так этих заднеприводных!

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