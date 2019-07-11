Эзри Конса перешел в "Астон Виллу" за 12 млн. фунтов

Эзри Конса "Астон Вилла" потратила еще 12 миллионов фунтов, укрепив центр обороны Эзри Консой из "Брентфорда".

Конса провел в "Брентфорде" лишь один сезон после своего трансфера из родного "Чарльтона", но за этот сезон произвел очень хорошее впечатление, сыграв 42 матча в рамках Чемпионшипа — все 42 в стартовом составе.

Ранее этим летом Эзри вместе с молодежной сборной Англии ездил на первенство Европы, а теперь попытается проявить себя в составе "Астон Виллы", с главным тренером которой Дином Смитом ему коротко удалось поработать в "Брентфорде".

"Эзри соответствует тому профилю, под который мы ищем игроков. Нам пойдет на пользу, что я со своим штабом уже работал с ним прежде. Он обладает высоким потенциалом, и я убежден, что он сможет проявить себя в Премьер-Лиге. Я в предвкушении возобновления нашего сотрудничества", — сообщил Смит.

Таким образом, "Астон Вилла" совершила очередную дорогостоящую покупку после Тайрона Мингса, Уэсли Мораеса и Мэтта Таргетта, на которых суммарно было потрачено 62 млн. фунтов.


Метки Астон Вилла, Брентфорд, Конса, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2019 12:20

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