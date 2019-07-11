МЮ готов выложить 72 млн. фунтов за Милинкович-Савича

"Манчестер Юнайтед" готов предложить 72 миллиона фунтов "Лацио" за полузащитника Сергея Милинкович-Савича.

Этим летом "красные дьяволы" ищут замену отправившемуся в ПСЖ Андеру Эррере, а также хотят быть готовыми на случай ухода Поля Погба.



Как утверждает Sky Sports, "Юнайтед" собирается купить минимум одного игрока в центр поля, интересуясь Бруну Фернандешем из "Спортинга", Шоном Лонгстаффом из "Ньюкасла" и Марио Лемина из "Саутгемптона".



Еще одной целью для клуба с "Олд Траффорд" является Милинкович-Савич, который после своего перехода из "Генка" в 2014 году забил 31 гол в 138 матчах за "Лацио".



Sky Sports подчеркивает, что "Юнайтед" имеет давний интерес к Сергею — еще Жозе Моуриньо ездил просматривать 24-летнего полузащитника в матче за сборную Сербии против Черногории в октябре 2018.



Теперь "дьяволы", наконец, созрели до того, чтобы сделать свое предложение по сербу, однако президент "Лацио" Клаудио Лотито хочет за свою звезду 90 млн. фунтов и ни пенни меньше.



Также издание сообщает, что "Юнайтед" возобновил свой интерес к партнеру Милинкович-Савича по национальной команде в лице 21-летнего защитника "Фиорентины" Николы Миленковича.