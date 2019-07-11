МЮ готов выложить 72 млн. фунтов за Милинкович-Савича

Сергей Миленкович-Савич "Манчестер Юнайтед" готов предложить 72 миллиона фунтов "Лацио" за полузащитника Сергея Милинкович-Савича.

Этим летом "красные дьяволы" ищут замену отправившемуся в ПСЖ Андеру Эррере, а также хотят быть готовыми на случай ухода Поля Погба.

Как утверждает Sky Sports, "Юнайтед" собирается купить минимум одного игрока в центр поля, интересуясь Бруну Фернандешем из "Спортинга", Шоном Лонгстаффом из "Ньюкасла" и Марио Лемина из "Саутгемптона".

Еще одной целью для клуба с "Олд Траффорд" является Милинкович-Савич, который после своего перехода из "Генка" в 2014 году забил 31 гол в 138 матчах за "Лацио".

Sky Sports подчеркивает, что "Юнайтед" имеет давний интерес к Сергею — еще Жозе Моуриньо ездил просматривать 24-летнего полузащитника в матче за сборную Сербии против Черногории в октябре 2018.

Теперь "дьяволы", наконец, созрели до того, чтобы сделать свое предложение по сербу, однако президент "Лацио" Клаудио Лотито хочет за свою звезду 90 млн. фунтов и ни пенни меньше.

Также издание сообщает, что "Юнайтед" возобновил свой интерес к партнеру Милинкович-Савича по национальной команде в лице 21-летнего защитника "Фиорентины" Николы Миленковича.


Метки Лацио, Манчестер Юнайтед, Миленкович, Милинкович-Савич, Фиорентина

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. qwerd 11.07.2019 13:15 # qwerd
    Надо бы начать вести статистку, заявляемые трансферы каких изданий в конце онцов совершались, чтобы знать, кто желтая пресса, а кто эксклюзив

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  2. liver-red-son 11.07.2019 12:54 # liver-red-son
    72 миллиона отдавать даже не за самого лучшего игрока Лацио?

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  3. mancityman 11.07.2019 12:17 # mancityman
    Старый алкаш сепаратор повесится жи

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  4. mancunia-planet 11.07.2019 12:15 # mancunia-planet
    Серёга, Бруно, и пусть Магвайер будет. Тогда норм закупки в это лето.

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  5. el-ray 11.07.2019 12:09 # el-ray
    топарик жуткий

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