МЮ готов выложить 72 млн. фунтов за Милинкович-Савича
"Манчестер Юнайтед" готов предложить 72 миллиона фунтов "Лацио" за полузащитника Сергея Милинкович-Савича.
Этим летом "красные дьяволы" ищут замену отправившемуся в ПСЖ Андеру Эррере, а также хотят быть готовыми на случай ухода Поля Погба.
Как утверждает Sky Sports, "Юнайтед" собирается купить минимум одного игрока в центр поля, интересуясь Бруну Фернандешем из "Спортинга", Шоном Лонгстаффом из "Ньюкасла" и Марио Лемина из "Саутгемптона".
Еще одной целью для клуба с "Олд Траффорд" является Милинкович-Савич, который после своего перехода из "Генка" в 2014 году забил 31 гол в 138 матчах за "Лацио".
Sky Sports подчеркивает, что "Юнайтед" имеет давний интерес к Сергею — еще Жозе Моуриньо ездил просматривать 24-летнего полузащитника в матче за сборную Сербии против Черногории в октябре 2018.
Теперь "дьяволы", наконец, созрели до того, чтобы сделать свое предложение по сербу, однако президент "Лацио" Клаудио Лотито хочет за свою звезду 90 млн. фунтов и ни пенни меньше.
Также издание сообщает, что "Юнайтед" возобновил свой интерес к партнеру Милинкович-Савича по национальной команде в лице 21-летнего защитника "Фиорентины" Николы Миленковича.
11.07.2019 12:00
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Надо бы начать вести статистку, заявляемые трансферы каких изданий в конце онцов совершались, чтобы знать, кто желтая пресса, а кто эксклюзив
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72 миллиона отдавать даже не за самого лучшего игрока Лацио?
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Старый алкаш сепаратор повесится жи
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Серёга, Бруно, и пусть Магвайер будет. Тогда норм закупки в это лето.
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топарик жуткий
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