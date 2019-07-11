"Юнайтед" продолжает переговоры по Магуайру

Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед" продолжает прикладывать огромные усилия для приобретения защитника "Лестера" Харри Магуайра.

Еще в начале прошлой недели стало известно, что "красные дьяволы" улучшили свое предложение по Магуайру до 70 миллионов фунтов, но получили отказ — "лисы" хотят за свою звезду гораздо больше и отпустят Харри только в статусе самого дорогого защитника мира.

С тех пор пресса почти перестала сообщать о каких-либо существенных новостях в этой саге, однако установившаяся тишина не должна вводить в заблуждение.

Изданию Sky Sports стало известно, от близкого к переговорам источника, что процесс идет. "Юнайтед" активно общается с "Лестером", надеясь найти компромисс по 26-летнему игроку сборной Англии.

"Лисы" комфортно себя чувствуют в этой ситуации и считают, что имеют право не идти на уступки, ведь у Магуайра остается еще четыре года по контракту. Харри счастлив на "Кинг Пауэр" и рассматривается ключевым игроком команды.


Метки Лестер, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 11.07.2019 11:34 # fc-oil
    С тех пор пресса почти перестала сообщать о каких-либо существенных новостях в этой саге, однако установившаяся тишина не должна вводить в заблуждение.

    На фапле тут каждый день новость про этого Магваера

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  2. lfcynwa 11.07.2019 11:03 # lfcynwa
    надеюсь откажут и скам продолжить посасывать куи со смоллингами да джонсами

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