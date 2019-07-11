Кейн: "Поражение в финале Лиги Чемпионов мотивирует "Тоттенхэм"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн уверен, что поражение от "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов мотивирует его команду, чтобы сделать шаг вперед в предстоящем сезоне.

Поражение 2:0 от "красных" в Мадриде 1 июня лишило "шпор" возможности завоевать свой первый трофей с 2008 года. Вдобавок к этому "Тоттенхэм" финишировал четвертым в Премьер-Лиге, не сумев поучаствовать в борьбе за титул.



Тем не менее, Кейн не собирается опускать руки и надеется, что в новом сезоне "шпоры" постараются выступить лучше в обоих приоритетных турнирах.



"Думаю, это только мотивирует тебя, чтобы стать лучше. Поучаствовав в финале Лиги Чемпионов, ты хочешь постоянно играть такого рода матчи. Мы знаем, что будет тяжело вернуться туда в предстоящем году, но это зависит от того, насколько хорошо мы будем играть".



"Мы всегда ставим перед собой цель побороться за титул. Команда полностью доверяет тренеру. Кого бы он ни пригласил, от кого бы ни избавился, это его выбор, он здесь босс".



"Что бы ни произошло до закрытия трансферного окна, мы знаем, что у нас в любом случае будет сильный состав для борьбы за титул. В топ-6 высокая конкуренция, поэтому мы просто хотим взять хороший темп с самого начала", — сообщил Кейн Sky Sports.