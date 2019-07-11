Давид Луис: "Лэмпард понимает ДНК "Челси"

Защитник "Челси" Давид Луис уверен, что приход Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера позволит клубу восстановить свою индивидуальность.

Накануне вечером "синие" провели свой первый предсезонный матч, упустив победу против ирландского "Богемиана" — 1:1. Пока еще слишком рано делать выводы, но от пресловутого Саррибола не осталось и следа — "Челси" играет в другом стиле и по другой схеме.



Весь минувший сезон Луис не уставал восхищаться философией Маурицио Сарри, однако Лэмпард, сменщик итальянского специалиста, вызывает у Давида не меньший восторг.



"Замечательно видеть его здесь. Он знает, что значит представлять "Челси", и он понимает ДНК этого клуба. Пока что все мы хорошо работаем, ладим друг с другом, а тренировки проходят отлично".



"Лэмпс — или мне стоит называть его боссом — теперь является нашим лидером, и он будет стараться делать все возможное, как старался, когда был игроком. Создание духа в команде и философии вокруг клуба для достижения успеха — теперь это зависит от него".



"Это такой большой клуб, и замечательно, что все мы работаем вместе. Я имею ввиду академию и женскую команду тоже. Все мы — "Челси", — цитирует Луиса Evening Standard.