Косьелни задумывается о возвращении во Францию

Лоран Косьелни Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни раздумывает об уходе с "Эмирейтс" этим летом, имея на руках несколько предложений из Франции.

В данный момент Косьелни уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему трудовому договору. По информации Daily Mirror, "канониры" готовы к тому, что 33-летний защитник отработает контракт и уйдет через год свободным агентом.

Однако Лоран хочет гарантий насчет своего будущего на более длительный срок, и как раз этим своего соотечественника привлекают клубы французской Лиги 1.

Например, "Бордо" готов предложить Косьелни контракт сразу на три года. Также в услугах Лорана заинтересованы "Лион" и "Ренн". Все они манят ветерана и хорошими финансовыми условиями.

"Арсенал" не хочет терять Косьелни эти летом, особенно учитывая тот факт, что клуб пытается продать его партнера по центру обороны Шкодрана Мустафи, но и новую сделку предлагать Лорану пока не собирается, а это лишь подталкивает ветерана к уходу.


Метки Арсенал, Косьелни

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2019 08:00

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  1. pistolero-lfc 11.07.2019 08:11 # pistolero-lfc
    назначили пЭДИка, лучший защитник команды решился уйти. Со в Падение?)

    (ответить)

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