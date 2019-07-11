Косьелни задумывается о возвращении во Францию

Капитан "Арсенала" Лоран Косьелни раздумывает об уходе с "Эмирейтс" этим летом, имея на руках несколько предложений из Франции.

В данный момент Косьелни уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему трудовому договору. По информации Daily Mirror, "канониры" готовы к тому, что 33-летний защитник отработает контракт и уйдет через год свободным агентом.



Однако Лоран хочет гарантий насчет своего будущего на более длительный срок, и как раз этим своего соотечественника привлекают клубы французской Лиги 1.



Например, "Бордо" готов предложить Косьелни контракт сразу на три года. Также в услугах Лорана заинтересованы "Лион" и "Ренн". Все они манят ветерана и хорошими финансовыми условиями.



"Арсенал" не хочет терять Косьелни эти летом, особенно учитывая тот факт, что клуб пытается продать его партнера по центру обороны Шкодрана Мустафи, но и новую сделку предлагать Лорану пока не собирается, а это лишь подталкивает ветерана к уходу.