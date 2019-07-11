Эллардайс отказался от возвращения в "Ньюкасл"

Сэм Эллардайс "Ньюкасл" предложил должность главного тренера Сэму Эллардайсу, уже успевшему поработать в клубе, но получил отказ.

Большой Сэм находится без работы уже более года, покинув "Эвертон" по окончании сезона 2017/18. С тех пор Эллардайс неоднократно говорил, что может уйти на пенсию, но официально тренерскую карьеру пока не завершал.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, на прошлой неделе владелец "сорок" Майк Эшли предложил 64-летнему Эллардайсу занять место Рафаэля Бенитеса, уехавшего в Китай.

После коротких переговоров Эллардайсу было сделано предложение, однако еще в минувший уикенд Сэм отказался от возвращения в клуб, где ему довелось провести половину сезона 2007/08.

Этот отказ был мотивирован сомнениями Эллардайса насчет трансферной политики "Ньюкасла, а также нежелания клуба наделять своего главного тренера полномочиями в вопросах комплектации состава.

Daily Mail отмечает, что изначально Эшли положил глаз на Эллардайса даже не из-за колоссального опыта Сэма в Премьер-Лиге, а из-за того, что английский тренер доступен безо всякой компенсации.

Ожидается, что теперь "сороки" сосредоточатся на кандидатуре Стива Брюса, которого "Шеффилд Уэнсдей" может отпустить за 1 миллион фунтов.


Метки Ньюкасл, тренеры, Эллардайс

Автор mihajlo   

Дата 11.07.2019 07:00

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  1. gunnerlove 11.07.2019 08:58 # gunnerlove
    Жаль сорок, сильно от бездарного владельца зависит клуб

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  2. brown-ale 11.07.2019 08:25 # brown-ale
    От Эшли все шарахаются как от прокаженного. С Брюсом Каслу увы ничего не светит. Поскорей бы уже продали клуб.

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  3. antiterror 11.07.2019 07:12 # antiterror
    Сэм не повелся на сомнительную тему.

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