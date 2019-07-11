Эллардайс отказался от возвращения в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" предложил должность главного тренера Сэму Эллардайсу, уже успевшему поработать в клубе, но получил отказ.

Большой Сэм находится без работы уже более года, покинув "Эвертон" по окончании сезона 2017/18. С тех пор Эллардайс неоднократно говорил, что может уйти на пенсию, но официально тренерскую карьеру пока не завершал.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, на прошлой неделе владелец "сорок" Майк Эшли предложил 64-летнему Эллардайсу занять место Рафаэля Бенитеса, уехавшего в Китай.



После коротких переговоров Эллардайсу было сделано предложение, однако еще в минувший уикенд Сэм отказался от возвращения в клуб, где ему довелось провести половину сезона 2007/08.



Этот отказ был мотивирован сомнениями Эллардайса насчет трансферной политики "Ньюкасла, а также нежелания клуба наделять своего главного тренера полномочиями в вопросах комплектации состава.



Daily Mail отмечает, что изначально Эшли положил глаз на Эллардайса даже не из-за колоссального опыта Сэма в Премьер-Лиге, а из-за того, что английский тренер доступен безо всякой компенсации.



Ожидается, что теперь "сороки" сосредоточатся на кандидатуре Стива Брюса, которого "Шеффилд Уэнсдей" может отпустить за 1 миллион фунтов.