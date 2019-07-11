Эллардайс отказался от возвращения в "Ньюкасл"
"Ньюкасл" предложил должность главного тренера Сэму Эллардайсу, уже успевшему поработать в клубе, но получил отказ.
Большой Сэм находится без работы уже более года, покинув "Эвертон" по окончании сезона 2017/18. С тех пор Эллардайс неоднократно говорил, что может уйти на пенсию, но официально тренерскую карьеру пока не завершал.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, на прошлой неделе владелец "сорок" Майк Эшли предложил 64-летнему Эллардайсу занять место Рафаэля Бенитеса, уехавшего в Китай.
После коротких переговоров Эллардайсу было сделано предложение, однако еще в минувший уикенд Сэм отказался от возвращения в клуб, где ему довелось провести половину сезона 2007/08.
Этот отказ был мотивирован сомнениями Эллардайса насчет трансферной политики "Ньюкасла, а также нежелания клуба наделять своего главного тренера полномочиями в вопросах комплектации состава.
Daily Mail отмечает, что изначально Эшли положил глаз на Эллардайса даже не из-за колоссального опыта Сэма в Премьер-Лиге, а из-за того, что английский тренер доступен безо всякой компенсации.
Ожидается, что теперь "сороки" сосредоточатся на кандидатуре Стива Брюса, которого "Шеффилд Уэнсдей" может отпустить за 1 миллион фунтов.
11.07.2019 07:00
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Последние комментарии:
Жаль сорок, сильно от бездарного владельца зависит клуб
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От Эшли все шарахаются как от прокаженного. С Брюсом Каслу увы ничего не светит. Поскорей бы уже продали клуб.
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Сэм не повелся на сомнительную тему.
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