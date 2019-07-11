"Вест Хэм" не отчаивается заполучить Макси Гомеса

"Вест Хэм" еще не потерял надежду договориться о приобретении нападающего "Сельты" Макси Гомеса за 45 миллионов фунтов.

Ранее на текущей неделе издание Sky Sports сообщило, что переговоры "Вест Хэма" и "Сельты" завершились провалом — два клуба не нашли компромисса относительно структуры платежей, поэтому сделка сорвалась.



Утверждалось, что теперь 22-летний игрок сборной Уругвая, вероятно, перейдет в "Валенсию", однако сейчас Sky Sports делится уточненной информацией.



На самом деле вопрос с будущим Гомеса, забившего 30 голов в 75 матчах за клуб из Виго, еще не решен, и "молотобойцы" готовы предпринять новую попытку договориться с "Сельтой".



Настойчивость "Вест Хэма" в отношении Макси легко объясняется, ведь ранее этим летом лондонский клуб попрощался с Марко Арнаутовичем, Энди Кэрроллом и Лукасом Пересом и к новому сезону готовится с единственным нападающим в лице Хавьера Эрнандеса.