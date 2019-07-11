Почему Эду — главный трансфер "Арсенала" этого лета

"Арсенал" не сумел вернуться в Лигу Чемпионов, хоть и был очень близок к достижению цели через Премьер-Лигу и Лигу Европы. Во многом этим и объясняется мизерный трансферный бюджет "канониров" этим летом, но есть и другие причины трансферной бедности "Арсенала". Приход бывшего игрока "Арсенала" Эду на пост технического директора — назначение, которое может стать судьбоносным для "канониров".





Почему "Арсенал" имеет мизерный по меркам топ-6 трансферный бюджет этим летом



У главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери и новоприбывшего технического директора Эду будет этим летом всего 40-45 миллионов фунтов на покупку новых игроков. Эта цифра — сущие копейки для английской Премьер-Лиги, где даже новички тратят значительно больше, если их владельцы не скупятся. Желающий вытеснить "Арсенал" из топ-6 "Лестер" уже потратил более 70 миллионов, вернувшаяся в элиту "Астон Вилла" также перешла отметку в 50 млн. трат на трансферном рынке, в то время предложения "Арсенала" по Кирану Тирни вызывают лишь смех в "Селтике".



Зимой Унаи Эмери мог искать усиление только путем аренды игроков, а сейчас ему выделили трансферный бюджет в размере 40-45 миллионов фунтов. В условиях, когда "Арсенал" остро нуждается в перестройке состава и все еще остается девятым в списке самых богатых клубов мира, такой бюджет не может вызывать недоумение и раздражение у болельщиков. Но в данном вопросе, на самом деле, не все зависит от руководства клуба, вынужденного соблюдать правила финансового фейр-плей (ФФП) по части заработной платы игроков.



"Арсенал" все еще прилично зарабатывает, хоть на "Эмирейтс" уже давно не звучал гимн Лиги Чемпионов. Согласно последним финансовым отчетам, клуб получил хорошую прибыль после уплаты налогов в размере 56.6 млн. фунтов, что на 35.3 млн. больше предыдущего результата. Это говорит о том, что "Арсенал" все еще силен в финансовом плане и безубыточен. Доход снизился с 419 до 389 миллионов фунтов, но "канониры" остаются на девятом месте в Deloitte Money League.



У многих болельщиков есть претензии к Стэну Кроенке, который, по их мнению, изымает слишком много денег из клубного бюджета, но, возможно, более уместно будет звучать вопрос — почему он не вкладывает деньги в последнее время? На самом деле, за последние годы у "Арсенала" было несколько громких трансферных покупок — клубный рекорд был перекрыт за последние пять лет трижды с приходом Месута Озила, Александра Лакасетта и Пьер-Эмерика Обамеянга. Другой вопрос — насколько удачным было соотношение цены и качества в трансферной политике "Арсенала".



Сейчас главная проблема "Арсенала" в том, что клуб достиг потолка в зарплатной ведомости, которая находится на абсолютном пределе в отношении требований ФФП. Огромный вес в этой ведомости "канониров" имеет контракт с Озилом, получающим 350 тысяч фунтов в неделю. На эти деньги "Арсенал" мог бы содержать двух игроков уровня Лакасетта и Обамеянга (вместе получают на 10 тысяч меньше, чем один Озил), но вынужден их платить 30-летнему футболисту, который не входит в планы главного тренера и уже давно не дает отдачи исполнителя с приставкой "топ".



Согласно правилам ФФП, клубы могут увеличивать свой зарплатный бюджет только на 7% за сезон, а "Арсенал" сейчас приближается к этому порогу с текущим зарплатным фондом в 210 млн. фунтов в год. Именно с этим, в первую очередь, связаны ограничения в трансферном бюджете "канониров" — клуб просто не может себе позволить взять на баланс новых звезд, пока не избавится от "иждивенцев" наподобие Озила, Мхитаряна и Мустафи, которые и близко не отрабатывают свои "звездные" зарплаты.



Понимая сложность ситуации. Унаи Эмери делает все, чтобы разгрузить зарплатную ведомость для новых игроков. Именно по просьбе испанского тренера клуб отказался от продления сотрудничества с Аароном Рэмси, которому готовы были предложить зарплату в районе 200-250 тысяч фунтов в неделю. Эмери понимал, что в таком случае он не сможет получить этим летом даже одного толкового новичка, потому — убедил клуб, что с Рэмси придется расстаться. Благо, в прошлом сезоне отлично проявил себя пришедший всего за 7 млн. фунтов Маттео Гендузи — именно на таких игроков сейчас вынужден ориентироваться "Арсенал".



Проблема заключается и в том, что "Арсенал" допускает фатальные ошибки на трансферном рынке, не продавая своих звезд вовремя. Рэмси ушел бесплатно, хотя его текущая трансферная стоимость находится на отметке в 50 млн. фунтов. Ранее Алексис Санчес был обменян на Генриха Мхитаряна, хотя на чилийце клуб мог заработать 60 млн. летом 2017 года, если бы принял предложение "Манчестер Сити". Бесплатно уходит Данни Уэлбек, ранее клуб не получил ничего за своего воспитанника Джека Уилшира.



Чего ждут от Эду?



Столь огромное количество ошибок на трансферном и внутреннем "зарплатном" рынках клуб совершил во многом потому, что в нем до сих пор не было четко выстроенной управленческой структуры. Арсен Венгер был настолько негативно настроен к идее технического директора, что клуб только сейчас сумел найти человека, который займет эту должность. Первоначально функции спортивного директора выполнял главный скаут Свен Мислинтат, но когда "Арсенал" начал заманивать к себе трансферного гуру из Испании Мончи, немец поспешил покинуть клуб, беспокоясь о том, что его и без того скромные полномочия еще усохнут.



Договориться с Мончи не удалось, но фигура Эду видится даже более привлекательной по целому ряду причин. Эду приходит в "Арсенал" после триумфального Кубка Америки для сборной Бразилии, в которой он исполнял функции кординатора. Эду отлично знаком с нынешним менеджером "Арсенала" Унаи Эмери, под руководством которого он некоторое время играл в "Валенсии". Ну, и наконец — Эду является частью "Непобедимых" и помнит времена, когда "Арсенал" был грозной силой в Англии и Европе. Цель Эду — вернуть клуб к временам середины 2000-х, в отношении амбиций и возможностей, позволявших выигрывать трофеи и сражаться за победу на всех фронтах.



Именно потому приход Эду имеет большее значение, чем возможное подписание Уилфрида Захи, Кирана Тирни и Вильяма Салиба этим летом. В плане долгосрочной перспективы фигура технического директора даже важнее собственно менеджера, у которого остался один год по контракту с возможностью продления его еще на год. Эду должен изменить философию клуба и завязать на себе трансферную политику, продление контрактов и работу клубной академии.



Именно об этом говорил на представлении Эду Рауль Санллехи, шеф "Арсенала": "Технический директор должен оберегать спортивную философию клуба. Главный тренер — скорее краткосрочная позиция. Технический директор же должен защищать долгосрочные позиции клуба. Этот человек должен быть в тесном контакте с главным тренером и обладать его полным доверие, знать первую команду наизнанку, но в то же время быть в курсе происходящего в академии. В определенный момент он должен увидеть, что в академии развивается большой талант, и обеспечить его продвижение в основной состав".



Вера "Арсенала" в Эду подкреплена тем, что он пришел на "Эмирейтс" со свежим трофеем — Кубком Америки. Но в то же время задержка с назначением Эду, вызванная выступлением сборной Бразилии на турнире, говорит о том, что почтовый ящик нового технического директора "Арсенала" уже переполнен, и ему нужно впрягаться в работу, засучив рукава — до закрытия трансферного окна в Премьер-Лиге всего четыре недели.



Молниеносная трансформация техничного полузащитника в технического директора в случае с Эду не была неожиданной. Он имеет академическое образование (его отец был учителем) и как игрок всегда проявлял живой интерес к организации клубов, в которых играл — "Коринтианса", "Арсенала" и "Валенсии". Ранее он говорит о большом желании поработать на административной должности.



Эду был настолько настроен на работу технического директора, что получил ее в "Коринтианс" через несколько месяцев после завершения карьеры игрока. Ему не потребовалось много времени, чтобы сформировать рабочие отношения с главным тренером сборной Бразилии Тите, когда он перебрался в лагерь национальной команды в 2016 году — их близость была характерной чертой команды в эти годы.



Время покажет, сможет ли Эду сформировать такую же сильную связь с Унаи Эмери, но есть все предпосылки к тому, чтобы эта пара сработалась, так как Эмери привык работать с техническими директорами, а с Эду он хорошо знаком. Эмери уже участвует в попытках клуба укрепить академию и в этом сезоне собирается дать больше игрового времени талантливой молодежи. Но в то же время он ждет помощи от Эду — в плане увеличения трансферного бюджета и покупки правильных игроков с одновременным избавлением от "груза прошлого" в лице как минимум Озила.



Репутация Эду на трансферном рынке в Бразилии очень сильна. Он сумел привести в "Коринтианс" Ренато Аугусто, Жиля, Вагнера Лава, Фагнера, Жадсона и Фабиана Бальбуэну, что помогло клубу при нем выиграть два национальных чемпионата, клубный Чемпионат Мира и Кубок Либертадорес. Такого трофейного улова в "Арсенале" от него не ждут (как минимум здесь и сейчас), и в данный момент Эду настроен на то, чтобы в кратчайшие сроки вернуть клуб в Лигу Чемпионов и восстановить финансовую мощь "канониров". Если он сможет принять правильные решения и разгрузить зарплатную ведомость для новых игроков, не позволит "Арсеналу" вернуться в цикл бесхозяйственности, ставший символом конца правления Арсена Венгера — его работа будет оценена по достоинству.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru