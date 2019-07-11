Спортивный директор "Интера" встретится с МЮ в четверг

Спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио прилетел в Англию, чтобы встретиться с коллегами из "Манчестер Юнайтед" для обсуждения трансфера нападающего Ромелу Лукаку.

Лукаку является целью номер один для нового главного тренера "Интера" Антонио Конте, однако пока клуб с "Сан-Сиро" затрудняется найти требуемые 75 миллионов фунтов для приобретения Ромелу.



В то же время "Интер" был вынужден активизироваться из-за возникшего к игроку сборной Бельгии интереса со стороны "Ювентуса". В результате Аузилио срочно взял билет в Англию и уже в четверг проведет очные переговоры с "Юнайтед", сообщает Sky Sports.



По информации издания, "красные дьяволы" хотят получить всю сумму деньгами. Учитывая это, "Юнайтед" не устроит вариант со включением в сделку по Лукаку одного или нескольких игроков "Интера", но может устроить аренда с последующим выкупом.



Добавим, что на "Олд Траффорд" у Лукаку есть контракт до 2022 года. Ромелу был бы рад уехать в Серию А этим летом, а "Юнайтед" не будет этому препятствовать, но только по правильной цене.