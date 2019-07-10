"Юнайтед" ведет переговоры по Лонгстаффу

Шон Лонгстафф "Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с "Ньюкаслом" относительно приобретения полузащитника Шона Лонгстаффа.

О том, что "красные дьяволы" вот-вот сделают свое предложение по Лонгстаффу, пресса настойчиво сообщает, начиная с мая.

По информации Sky Sports, "Юнайтед" до сих пор не выдвинул свое предложение, но с минувшего уикенда общается с "Ньюкаслом", и эти переговоры проходят "на высоком уровне".

"Сороки" категорически против расставания с 21-летним англичанином, однако неопределенные планы клуба на будущее и отсутствие главного тренера после отъезда в Китай Рафаэля Бенитеса наводят Шона на мысли об уходе.

Добавим, что за свою карьеру Лонгстафф сыграл лишь девять матчей в Премьер-Лиге, забив один гол. Сезон был завершен для Шона в марте серьезной травмой колена.


Метки Лонгстафф, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. realbad 10.07.2019 23:26 # realbad
    9 матчей, травма колена
    ну это миллионов на 60 можно скам развести

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  2. mancunia-planet 10.07.2019 23:19 # mancunia-planet
    удачи

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  3. chebrec 10.07.2019 23:08 # chebrec
    Флюгегехаймен

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