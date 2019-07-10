"Юнайтед" ведет переговоры по Лонгстаффу

"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с "Ньюкаслом" относительно приобретения полузащитника Шона Лонгстаффа.

О том, что "красные дьяволы" вот-вот сделают свое предложение по Лонгстаффу, пресса настойчиво сообщает, начиная с мая.



По информации Sky Sports, "Юнайтед" до сих пор не выдвинул свое предложение, но с минувшего уикенда общается с "Ньюкаслом", и эти переговоры проходят "на высоком уровне".



"Сороки" категорически против расставания с 21-летним англичанином, однако неопределенные планы клуба на будущее и отсутствие главного тренера после отъезда в Китай Рафаэля Бенитеса наводят Шона на мысли об уходе.



Добавим, что за свою карьеру Лонгстафф сыграл лишь девять матчей в Премьер-Лиге, забив один гол. Сезон был завершен для Шона в марте серьезной травмой колена.