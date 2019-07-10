"Арсенал" готовит новое предложение по Уилфриду Захе

"Арсенал" отказывается признавать поражение в своем стремлении заполучить Уилфрида Заху и готовит новое предложение по вингеру "Кристал Пэлас".

Напомним, в конце июня "Пэлас" отказался продать своего лучшего игрока в "Арсенал" за 40 миллионов фунтов. Лишь недавно лишившись Аарона Ван-Биссаки, теперь "орлы" готов отпустит Заху только за 80 млн.



По информации Daily Mirror, на "Эмирейтс" уверены, что "Пэлас" согласится и на 70 млн. фунтов в качестве компенсации, но даже таких денег у "канониров" нет — и близко.



Учитывая это, в новое предложение по Уилфриду "Арсенал" собирается включить одного или нескольких своих игроков. Разменной монетой могут стать Калум Чемберс, Карл Дженкинсон и Мохамед Эльнени.



В то же время Sky Sports, ссылаясь на близкие к Захе источники, утверждает, что игрок сборной Кот-д'Ивуара скептически оценивает шансы "Арсенала" заключить сделку, хотя и хочет присоединиться к команде Унаи Эмери.



Также Sky Sports удалось выяснить, что "Пэлас" не собирается принимать никого из игроков "канониров" — "орлы" хотят получить компенсацию за Уилфрида исключительно в денежном эквиваленте.