Френки Де Йонг помышлял о переходе в "Арсенал"

Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг признался, что помышлял о переходе в "Арсенал".

На прошлой неделе каталонский клуб официально представил Де Йонга в качестве своего новичка, хотя согласовал его приобретение у "Аякса" еще в январе.



В борьбе за Френки "Барселоне" пришлось выдержать конкуренцию со стороны "Манчестер Сити", однако у самого 22-летнего голландца были помыслы о другом английском клубе.



"Я действительно считаю, что "Арсенал" играл красиво в прошлом. У меня были мысли о том, чтобы проделать путь, которые проделали многие до меня: "Аякс"-"Арсенал"-"Барселона". Называйте это путем Марка Овермарса".



"Но, да, если ты можешь перейти напрямую в "Барселону", то так тоже будет правильно, если ты хочешь именно этого. Это произошло быстрее, чем я мог мечтать", — цитирует Де Йонга Sky Sports.