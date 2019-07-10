Алдервейрелд заинересовал "Рому"

Центральный защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд вызывает интерес со стороны "Ромы".

В данный момент "Рома" все еще ищет замену Костасу Маноласу, проданному в "Наполи", и Ивану Маркано, который возвращается в "Порту".



По информации Sky Sports, в шорт-листе римского клуба по укреплению центра обороны значится трое игроков. Это Джанлука Манчини из "Аталанты", Марк Бартра из "Реал Бетис" и как раз Алдервейрелд.



Напомним, что этим летом трансфер Тоби, в силу особенности его контракта, может быть выкуплен за 25 миллионов фунтов, однако такая возможность существует только до 26 июля.



"Шпоры" могут попытаться использовать этот интерес клуба Серии А к 30-летнему игроку сборной Бельгиии, чтобы заполучить 20-летнего полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло.