Алдервейрелд заинересовал "Рому"
Центральный защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд вызывает интерес со стороны "Ромы".
В данный момент "Рома" все еще ищет замену Костасу Маноласу, проданному в "Наполи", и Ивану Маркано, который возвращается в "Порту".
По информации Sky Sports, в шорт-листе римского клуба по укреплению центра обороны значится трое игроков. Это Джанлука Манчини из "Аталанты", Марк Бартра из "Реал Бетис" и как раз Алдервейрелд.
Напомним, что этим летом трансфер Тоби, в силу особенности его контракта, может быть выкуплен за 25 миллионов фунтов, однако такая возможность существует только до 26 июля.
"Шпоры" могут попытаться использовать этот интерес клуба Серии А к 30-летнему игроку сборной Бельгиии, чтобы заполучить 20-летнего полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло.
10.07.2019 20:00
Просмотров: 262
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пздц клоп ало блять
Топ за копейки
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий