"Лестер" интересуется Деннисом Пратом

"Лестер" заинтересован в приобретении полузащитника "Сампдории" и сборной Бельгии Денниса Прата.

Этим летом клуб с "Кинг Пауэр" потратил уже около 76 миллионов фунтов, усилив свой состав Юри Тилемансом, Айозе Пересом и Джеймсом Джастином. Однако главный тренер "лис" Брендан Роджерс не спешит уходить с трансферного рынка.



Очередной целью "Лестера" стал 25-летний Прат, которому в свое время довелось поиграть вместе с Тилемансом за "Андерлехт". "Сампдория" надеется выручить более 15 млн. фунтов за Денниса, забившего два гола и отдавшего три результативные передач в 37 матчах минувшего сезона Серии А.



В недавнем прошлом Прата также сватали в "Тоттенхэм" и "Арсенал", где он успел побывать на просмотре в юности. Но сейчас, утверждает Sky Sports, "Лестер" рискует столкнуться с конкуренцией других клубов — "Милана" и "Валенсии".