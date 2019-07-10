"Эвертон" хочет купить Николя Пепе

"Эвертон" обозначил свой интерес к вингеру "Лилля" Николя Пепе, за которым охотятся некоторые из крупнейших клубов Европы.

За плечами у Пепе выдающийся сезон в составе "Лилля". Николя наколотил 22 гола в Лиге 1, уступив по этому показателю только Килиану Мбаппе из ПСЖ.



Интерес к 24-летнему игроку сборной Кот-д'Ивуара приписывают "Ливерпулю", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Баварии" и "Интеру", однако такая маститая компания не испугала "ирисок".



По информации The Telegraph, трансфер Пепе обошелся бы "Эвертону" в 65 миллионов фунтов (58.5 млн. фунтов), что стало бы рекордным приобретением в истории мерсисайдского клуба.



Главный тренер "ирисок" Марку Силва давно находится в поисках левоногого атакующего игрока, который смог бы играть на правом краю, и Пепе как раз входит в этот список, где также значатся Давид Нерес из "Аякса", Бертран Траоре из "Лиона" и Малком из "Барселоны".