Лемина подтвердил, что собирается в большой клуб

Полузащитник "Саутгемптона" Марио Лемина заявил, что хочет перейти в большой английский клуб этим летом.

На текущей неделе стало известно, что 25-летний игрок сборной Габона не полетел со "святыми" на тренировочный сбор в Австрию, получив разрешение вступить в переговоры с заинтересованными клубами.



Среди претендентов на Марио называют "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", и 25-летний полузащитник твердо настроен подыскать себе большой клуб после двух сезонов на "Сент-Мэри".



"Лучше всего для меня было бы остаться в Премьер-Лиге, но я не закрываю дверь ни перед каким клубом, ни перед какой страной. Я стремлюсь выступать за крупнейшие клубы, и теперь мы посмотрим, что мне предложат".



"Я произвел хорошее впечатление в Англии, обо мне хорошо отзывались в определенный момент времени, поэтому я надеюсь, что у клубов не короткая память".



"Я не боюсь, я уже принял решение и несу за него полную ответственность. Я решил сказать представителям клуба, что хочу уйти, и обратной дороги нет".



"Я очень стремлюсь снова обрести стабильность и снова стать важным игроком в команде, которая ставит перед собой большие цели".



"Я просто сказал себе, что проведу в "Саутгемптоне" два года, а затем уйду на другой уровень. У меня была договоренность со спортивным директором на этот счет. С прошлого года для меня все было очевидно: я хочу уйти куда-нибудь этим летом", — сообщил Лемина France Football.