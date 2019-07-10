Лемина подтвердил, что собирается в большой клуб
Полузащитник "Саутгемптона" Марио Лемина заявил, что хочет перейти в большой английский клуб этим летом.
На текущей неделе стало известно, что 25-летний игрок сборной Габона не полетел со "святыми" на тренировочный сбор в Австрию, получив разрешение вступить в переговоры с заинтересованными клубами.
Среди претендентов на Марио называют "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", и 25-летний полузащитник твердо настроен подыскать себе большой клуб после двух сезонов на "Сент-Мэри".
"Лучше всего для меня было бы остаться в Премьер-Лиге, но я не закрываю дверь ни перед каким клубом, ни перед какой страной. Я стремлюсь выступать за крупнейшие клубы, и теперь мы посмотрим, что мне предложат".
"Я произвел хорошее впечатление в Англии, обо мне хорошо отзывались в определенный момент времени, поэтому я надеюсь, что у клубов не короткая память".
"Я не боюсь, я уже принял решение и несу за него полную ответственность. Я решил сказать представителям клуба, что хочу уйти, и обратной дороги нет".
"Я очень стремлюсь снова обрести стабильность и снова стать важным игроком в команде, которая ставит перед собой большие цели".
"Я просто сказал себе, что проведу в "Саутгемптоне" два года, а затем уйду на другой уровень. У меня была договоренность со спортивным директором на этот счет. С прошлого года для меня все было очевидно: я хочу уйти куда-нибудь этим летом", — сообщил Лемина France Football.
10.07.2019 17:00
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судя по нарезкам, весьма неплох
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