"Фенербахче" исключает переход Озила

"Фенербахче" сделал официальное заявление по поводу спекуляций насчет Месута Озила, исключив переход полузащитника "Арсенала".

На текущей неделе в прессе появились слухи, что "Фенербахче" очень хочет подписать Озила. Сообщалось, что клуб из Стамбула готов арендовать немца турецкого происхождения при условии, что "Арсенал" будет субсидировать зарплату Месута.



Столь настойчивые спекуляции заставили "Фенербахче" выступить с опровержением. В реальности турецкий клуб просто не может позволить себе 30-летнего полузащитника, который в Лондоне получает 350 тысяч фунтов в неделю.



"Месут Озил, учитывая свою карьеру и статус, с успехом представляет нашу страну за рубежом. Его высоко ценят в "Фенербахче".



"Однако у "Фенербахче" нет намерений в отношении Месута Озила. Учитывая текущую экономическую ситуацию, такой шаг был бы невозможен для обеих сторон".



"Наш президент еще 20 июня высказался на эту тему, объяснив, что такого рода трансфер не может быть осуществлен в обозримом будущем", — гласит заявление "Фенербахче".