"Тоттенхэм" обсуждает переход Дани Себальоса

"Тоттенхэм" ведет переговоры с "Реалом" относительно перехода полузащитника Дани Себальоса.

Ранее этим летом 20-летний Себальос помог молодежной сборной Испании U-21 выиграть Чемпионат Европы, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами на пути к трофею.



Яркая игра Дани на молодежном Евро подтолкнула "шпор" к тому, чтобы обратиться к "Реалу" с предложением обсудить условия трансфера, однако сам Себальос предпочел бы не уезжать из Мадрида насовсем.



В "Реале" у Себальоса есть долгосрочный контракт со внушительной суммой отступных, поэтому наиболее вероятно, что юный полузащитник уйдет только в аренду, сообщает Sky Sports.



При этом испанская газета Marca утверждает, что на Себальоса претендует и "Ливерпуль", готовый предложить 45 миллионов фунтов за игрока, который два года назад был куплен "сливочными" у "Реал Бетис" за 16.2 млн.