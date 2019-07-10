"Тоттенхэм" обсуждает переход Дани Себальоса

Дани Себальос "Тоттенхэм" ведет переговоры с "Реалом" относительно перехода полузащитника Дани Себальоса.

Ранее этим летом 20-летний Себальос помог молодежной сборной Испании U-21 выиграть Чемпионат Европы, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами на пути к трофею.

Яркая игра Дани на молодежном Евро подтолкнула "шпор" к тому, чтобы обратиться к "Реалу" с предложением обсудить условия трансфера, однако сам Себальос предпочел бы не уезжать из Мадрида насовсем.

В "Реале" у Себальоса есть долгосрочный контракт со внушительной суммой отступных, поэтому наиболее вероятно, что юный полузащитник уйдет только в аренду, сообщает Sky Sports.

При этом испанская газета Marca утверждает, что на Себальоса претендует и "Ливерпуль", готовый предложить 45 миллионов фунтов за игрока, который два года назад был куплен "сливочными" у "Реал Бетис" за 16.2 млн.


Метки Реал, Себальос, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2019 15:00

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  1. vagifspurs 10.07.2019 15:03 # vagifspurs
    все молодые около топы понимают, что в Тоттенхэме они смогут раскрыться, Дани братишка сьебасса с Реала и го к королям Лондона, COYS!

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