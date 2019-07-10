Дринкуотер получит свой шанс в "Челси"

Данни Дринкуотер Этим летом полузащитник Данни Дринкуотер получит возможность реабилитировать свою карьеру в "Челси".

В минувшем сезоне Дринкуотер сыграл всего один матч за "синих" во всех соревнованиях — то был матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" еще в августе.

Сменив Маурицио Сарри на посту главного тренера "Челси", Фрэнк Лэмпард сразу же заявил, что у него нет предвзятого отношения к кому-либо из игроков, каждый из которых для него начинает с чистого листа.

В том числе это касается и экс-полузащитника "Лестера", который попытается завоевать место в планах Лэмпарда во время предсезонного периода.

Как сообщает Evening Standard, Лэмпард даст шанс 29-летнему Дринкуотеру уже в первом товарищеском матче — против "Богемиана" в Дублине сегодня вечером. Должен сыграть в столице Ирландии и нападающий Мичи Батшуайи.


Метки Дринкуотер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 10.07.2019 14:42 # pistolero-lfc
    Когда же наконец мы увидим этого топаря на поле?

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  2. stamford-bridge 10.07.2019 14:39 # stamford-bridge
    норм пердак остужает

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  3. ry-l 10.07.2019 14:29 # ry-l
    Опять Михаил на изи соберет

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  4. brown-ale 10.07.2019 14:28 # brown-ale
    Усадит Жоржиньо в запас.

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  5. vagifspurs 10.07.2019 14:07 # vagifspurs
    Миха троооооооооооооль

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