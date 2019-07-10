Дринкуотер получит свой шанс в "Челси"
Этим летом полузащитник Данни Дринкуотер получит возможность реабилитировать свою карьеру в "Челси".
В минувшем сезоне Дринкуотер сыграл всего один матч за "синих" во всех соревнованиях — то был матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" еще в августе.
Сменив Маурицио Сарри на посту главного тренера "Челси", Фрэнк Лэмпард сразу же заявил, что у него нет предвзятого отношения к кому-либо из игроков, каждый из которых для него начинает с чистого листа.
В том числе это касается и экс-полузащитника "Лестера", который попытается завоевать место в планах Лэмпарда во время предсезонного периода.
Как сообщает Evening Standard, Лэмпард даст шанс 29-летнему Дринкуотеру уже в первом товарищеском матче — против "Богемиана" в Дублине сегодня вечером. Должен сыграть в столице Ирландии и нападающий Мичи Батшуайи.
10.07.2019 14:00
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