Рэшфорд надеется покорить рубеж в 20 голов за сезон
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд надеется, что в предстоящем сезоне ему, наконец, удастся покорить рубеж в 20 голов.
По ходу минувшего сезона 21-летний Рэшфорд стал основным центральным нападающим команды, но финишировал только с 13 голами во всех соревнованиях.
Недавно Маркус получил новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю и теперь надеется взять планку в 20 голов за сезон.
"Да, на 100 процентов, это моя цель, и сейчас я лучше готов для этого".
"Прежде мне было тяжело почти каждый предсезонный период. Я участвовал в каком-то соревновании или ездил в сборную, из-за чего твои каникулы становятся короче. Ты вынужден возвращаться раньше, и тебе может быть сложно начать сезон на пике формы".
"В этот раз, как мне кажется, все в порядке. Мы с главным тренером лучше контролируем ситуацию, и я чувствую, что моя физическая форма лучше".
"Я бы не стал называть какое-то конкретное число, потому что ты всегда хочешь забить как можно больше. Нас, нападающих, судят только по голам и результативным передачам, и в нашей команде достаточно таланта, чтобы делать это", — цитирует Рэшфорда The Independent.
10.07.2019 13:00
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Последние комментарии:
недосягаемо если играть с Сульшером в мю
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толковый нап, 10-ку положит, как минимум
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Явно ради бонусов, которые прописали в новом контракте.
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придётся з/п до 600 поднять тогда этому топарь:)
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