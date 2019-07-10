Рэшфорд надеется покорить рубеж в 20 голов за сезон

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд надеется, что в предстоящем сезоне ему, наконец, удастся покорить рубеж в 20 голов.

По ходу минувшего сезона 21-летний Рэшфорд стал основным центральным нападающим команды, но финишировал только с 13 голами во всех соревнованиях.



Недавно Маркус получил новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю и теперь надеется взять планку в 20 голов за сезон.



"Да, на 100 процентов, это моя цель, и сейчас я лучше готов для этого".



"Прежде мне было тяжело почти каждый предсезонный период. Я участвовал в каком-то соревновании или ездил в сборную, из-за чего твои каникулы становятся короче. Ты вынужден возвращаться раньше, и тебе может быть сложно начать сезон на пике формы".



"В этот раз, как мне кажется, все в порядке. Мы с главным тренером лучше контролируем ситуацию, и я чувствую, что моя физическая форма лучше".



"Я бы не стал называть какое-то конкретное число, потому что ты всегда хочешь забить как можно больше. Нас, нападающих, судят только по голам и результативным передачам, и в нашей команде достаточно таланта, чтобы делать это", — цитирует Рэшфорда The Independent.