Рэшфорд надеется покорить рубеж в 20 голов за сезон

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд надеется, что в предстоящем сезоне ему, наконец, удастся покорить рубеж в 20 голов.

По ходу минувшего сезона 21-летний Рэшфорд стал основным центральным нападающим команды, но финишировал только с 13 голами во всех соревнованиях.

Недавно Маркус получил новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю и теперь надеется взять планку в 20 голов за сезон.

"Да, на 100 процентов, это моя цель, и сейчас я лучше готов для этого".

"Прежде мне было тяжело почти каждый предсезонный период. Я участвовал в каком-то соревновании или ездил в сборную, из-за чего твои каникулы становятся короче. Ты вынужден возвращаться раньше, и тебе может быть сложно начать сезон на пике формы".

"В этот раз, как мне кажется, все в порядке. Мы с главным тренером лучше контролируем ситуацию, и я чувствую, что моя физическая форма лучше".

"Я бы не стал называть какое-то конкретное число, потому что ты всегда хочешь забить как можно больше. Нас, нападающих, судят только по голам и результативным передачам, и в нашей команде достаточно таланта, чтобы делать это", — цитирует Рэшфорда The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2019 13:00

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  1. gidro-met 10.07.2019 13:28 # gidro-met
    недосягаемо если играть с Сульшером в мю

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  2. pistolero-lfc 10.07.2019 13:17 # pistolero-lfc
    толковый нап, 10-ку положит, как минимум

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  3. antiterror 10.07.2019 13:17 # antiterror
    Явно ради бонусов, которые прописали в новом контракте.

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  4. alexomck 10.07.2019 13:11 # alexomck
    придётся з/п до 600 поднять тогда этому топарь:)

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