Сульшер винит в спекуляциях насчет Погба его агента
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что доволен профессионализмом Поля Погба, а спекуляции относительно французского полузащитника считает происками его агента.
На днях агент Мино Райола, представляющий интересы Погба, заявил, что надеется вскоре найти решение, которое устроит все стороны, в ситуации с будущим его клиента.
Впервые общаясь с прессой во время предсезонного периода, Сульшер сразу же предупредил, что у его клуба нет необходимости продавать своих звезд, будь то Лукаку или Поль Погба.
Также Оле Гуннар рассказал о поведении Погба после возвращения из отпуска и прокомментировал распространившееся по социальным сетям видео, на котором Поль повздорил с Джесси Лингардом.
"Против Поля существует заговор, но он великолепный, великолепный профессионал, и у меня никогда не было с ним проблем. У него сердце из золота".
"Когда вчера Джесси и Поль прогуливались, это изобразили словно драку двух парней. Я знаю, что вы здесь, чтобы продавать игроков и продавать истории, но все они профессионалы".
"Поль никогда не отделял себя от команды, он всегда старается изо всех сил, и я не могу назвать все эти разговоры ничем другим, кроме как болтовней агентов".
"Я не могу сидеть здесь и говорить лишь о Поле и о высказываниях агентов. У нас остается еще несколько лет по ему контракту, и он по-прежнему великолепен", — цитирует Сульшера BBC.
10.07.2019 12:10
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ога, и в Чулсе Игуаин и Луиз не дрались, и поэтому адская голевая машина сейчас не в Чулсе.
то же самое и в команде Сульшера!
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Ройола даст пинку под зад физрука
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бля..какой зашквар если сморщенный и правда такой бред говорил ""Против Поля существует заговор, но он великолепный, великолепный профессионал, и у меня никогда не было с ним проблем. У него сердце из золота". его выпиздят сами же игроки помойки ещё раньше чем предсказал суперкомп. бесхарактерный сморчёк этот сульшер. обосцанный маур 100 раз был прав когда ныл про инстаграмного петушка.
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Из одного интервью сделать три новости. Больше Смеагола!
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заебал со своим сульшером уже
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Райола зажравшийся спекулянт
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А вот почему он так дорог, сердце у него золотое, оказывается
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