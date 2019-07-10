Сульшер винит в спекуляциях насчет Погба его агента

Поль Погба Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что доволен профессионализмом Поля Погба, а спекуляции относительно французского полузащитника считает происками его агента.

На днях агент Мино Райола, представляющий интересы Погба, заявил, что надеется вскоре найти решение, которое устроит все стороны, в ситуации с будущим его клиента.

Впервые общаясь с прессой во время предсезонного периода, Сульшер сразу же предупредил, что у его клуба нет необходимости продавать своих звезд, будь то Лукаку или Поль Погба.

Также Оле Гуннар рассказал о поведении Погба после возвращения из отпуска и прокомментировал распространившееся по социальным сетям видео, на котором Поль повздорил с Джесси Лингардом.

"Против Поля существует заговор, но он великолепный, великолепный профессионал, и у меня никогда не было с ним проблем. У него сердце из золота".

"Когда вчера Джесси и Поль прогуливались, это изобразили словно драку двух парней. Я знаю, что вы здесь, чтобы продавать игроков и продавать истории, но все они профессионалы".

"Поль никогда не отделял себя от команды, он всегда старается изо всех сил, и я не могу назвать все эти разговоры ничем другим, кроме как болтовней агентов".

"Я не могу сидеть здесь и говорить лишь о Поле и о высказываниях агентов. У нас остается еще несколько лет по ему контракту, и он по-прежнему великолепен", — цитирует Сульшера BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2019 12:10

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  1. pistolero-lfc 10.07.2019 13:21 # pistolero-lfc
    ога, и в Чулсе Игуаин и Луиз не дрались, и поэтому адская голевая машина сейчас не в Чулсе.
    то же самое и в команде Сульшера!

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  2. chr1s8rown 10.07.2019 13:18 # chr1s8rown
    Ройола даст пинку под зад физрука

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  3. frisby 10.07.2019 12:52 # frisby
    бля..какой зашквар если сморщенный и правда такой бред говорил ""Против Поля существует заговор, но он великолепный, великолепный профессионал, и у меня никогда не было с ним проблем. У него сердце из золота". его выпиздят сами же игроки помойки ещё раньше чем предсказал суперкомп. бесхарактерный сморчёк этот сульшер. обосцанный маур 100 раз был прав когда ныл про инстаграмного петушка.

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  4. fc-oil 10.07.2019 12:43 # fc-oil
    Из одного интервью сделать три новости. Больше Смеагола!

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  5. hammersmith 10.07.2019 12:39 # hammersmith
    заебал со своим сульшером уже

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  6. bergkamp-1886 10.07.2019 12:18 # bergkamp-1886
    Райола зажравшийся спекулянт

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  7. mancunia-planet 10.07.2019 12:15 # mancunia-planet
    А вот почему он так дорог, сердце у него золотое, оказывается

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