Сульшер винит в спекуляциях насчет Погба его агента

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что доволен профессионализмом Поля Погба, а спекуляции относительно французского полузащитника считает происками его агента.

На днях агент Мино Райола, представляющий интересы Погба, заявил, что надеется вскоре найти решение, которое устроит все стороны, в ситуации с будущим его клиента.



Впервые общаясь с прессой во время предсезонного периода, Сульшер сразу же предупредил, что у его клуба нет необходимости продавать своих звезд, будь то Лукаку или Поль Погба.



Также Оле Гуннар рассказал о поведении Погба после возвращения из отпуска и прокомментировал распространившееся по социальным сетям видео, на котором Поль повздорил с Джесси Лингардом.



"Против Поля существует заговор, но он великолепный, великолепный профессионал, и у меня никогда не было с ним проблем. У него сердце из золота".



"Когда вчера Джесси и Поль прогуливались, это изобразили словно драку двух парней. Я знаю, что вы здесь, чтобы продавать игроков и продавать истории, но все они профессионалы".



"Поль никогда не отделял себя от команды, он всегда старается изо всех сил, и я не могу назвать все эти разговоры ничем другим, кроме как болтовней агентов".



"Я не могу сидеть здесь и говорить лишь о Поле и о высказываниях агентов. У нас остается еще несколько лет по ему контракту, и он по-прежнему великолепен", — цитирует Сульшера BBC.