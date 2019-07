Светская хроника за среду

"Реалу" придется заплатить 162 миллиона фунтов за Поля Погба. "Бавария" продолжает охоту за Лероем Сане. Рафаэль Бенитес убедил Микеля Артету и Патрика Виейра не браться за "Ньюкасл". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Вингер "Реала" Гарет Бэйл может позабыть о возвращении в Премьер-Лигу, потому что в Китае ему готовы платить 1.2 млн. фунтов. (El Chiringuito)



"Реалу" придется заплатить 162 млн. фунтов, чтобы заполучить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. (Marca)



"Юнайтед" избрал полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена своей целью номер один на случай ухода Погба. (Evening Standard)



Главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет, чтобы нападающий Ромелу Лукаку отверг интерес "Интера" и остался бы на "Олд Траффорд". (The Sun)



"Лацио" потребует 90 млн. фунтов от "Юнайтед", ПСЖ и "Интера" за своего полузащитника Сергея Милинкович-Савича. (Calciomercato)



"Юнайтед" не удается найти покупателя на защитника Маркоса Рохо. (Daily Record)



"Бавария" не теряет интерес к Лерою Сане, хотя "Манчестер Сити" продолжает требовать за вингера 90 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Атлетико" отбросил мысли о покупке защитника "Сити" Николаса Отаменди. (Mundo Deportivo)



"Арсеналу" было предложено купить нападающего "Реала" Мариано Диаса за 18 млн. фунтов. (Daily Star)



Нападающий Фернандо Льоренте может вернуться в "Тоттенхэм", несмотря на его истекший контракт с зарплатой в 100 тыс. фунтов в неделю. (The Guardian)



"Эвертон" все еще надеется уговорить "Челси" продать защитника Курта Зума. (Liverpool Echo)



"Кристал Пэлас" выкупит нападающего Джордана Айю из "Суонси". (Sky Sports)



Защитник Макс Ааронс отверг интерес грандов Премьер-Лиги и теперь подпишет новый пятилетний контракт с "Норвичем". (The Telegraph)



Другое



Рафаэль Бенитес по телефону отговорил Микеля Артету и Патрика Виейра от соблазна стать главным тренером "Ньюкасла". (The Sun)



Экс-нападающий сборной Англии Даррен Бент уверен, что "Ньюкасл" предложит работу Джону Терри. (Newcastle Chronicle)



Также "Ньюкасл" интересуется Кике Санчесом Флоресом, который сейчас тренирует "Шанхай Шеньхуа". (The Telegraph)



Суперкомпьютер предсказал, что первое тренерское увольнение в сезоне Премьер-Лиги 2019/20 случится в ноябре. Работы лишится Оле Гуннар Сульшер из "Юнайтед". (Football.London)



Английский миллиардер Джим Ратклифф совершил прорыв в переговорах о покупке "Ниццы". (L'Equipe)



"Ницца" обойдется Ратклиффу в 90 млн. фунтов. (The Times)