Сульшер надеется, что Де Хеа подпишет новый контракт

Давид Де Хеа Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил надежду на положительный исход переговоров с голкипером Давидом Де Хеа.

Сейчас первый номер "красных дьяволов" уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему контракту. Переговоры же о новой сделке идут более года, но пока не увенчались успехом.

Казалось бы, "Юнайтед" уже впору задумываться о продаже 28-летнего испанца, однако Сульшер все еще надеется, что Де Хеа свяжет свое будущее с "дьяволами".

"Этим летом мы ведем переговоры с Давидом, и мы надеемся договориться. Конечно, я позитивно настроен в этом отношении. Я много раз говорил, как я счастлив и рад, обладая им в воротах", — цитирует Сульшера Daily Mirror.


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2019 11:00

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  1. dnb 10.07.2019 12:01 # dnb
    взяли тренера, чтоб надеялся

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  2. beatboy 10.07.2019 12:00 # beatboy
    Заебали третья новость про сульшера на главной подряд, напишите про селюка что ли

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  3. beatles-red 10.07.2019 11:17 # beatles-red
    Сульшер чет на д0хуя надеется. Пора бы самому чет сделать

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  4. ifos 10.07.2019 11:12 # ifos
    Продлят!!!

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  5. mancunia-planet 10.07.2019 11:05 # mancunia-planet
    удачи

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