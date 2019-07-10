Сульшер надеется, что Де Хеа подпишет новый контракт
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил надежду на положительный исход переговоров с голкипером Давидом Де Хеа.
Сейчас первый номер "красных дьяволов" уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему контракту. Переговоры же о новой сделке идут более года, но пока не увенчались успехом.
Казалось бы, "Юнайтед" уже впору задумываться о продаже 28-летнего испанца, однако Сульшер все еще надеется, что Де Хеа свяжет свое будущее с "дьяволами".
"Этим летом мы ведем переговоры с Давидом, и мы надеемся договориться. Конечно, я позитивно настроен в этом отношении. Я много раз говорил, как я счастлив и рад, обладая им в воротах", — цитирует Сульшера Daily Mirror.
10.07.2019 11:00
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Последние комментарии:
взяли тренера, чтоб надеялся
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Заебали третья новость про сульшера на главной подряд, напишите про селюка что ли
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Сульшер чет на д0хуя надеется. Пора бы самому чет сделать
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Продлят!!!
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удачи
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