Сульшер надеется, что Де Хеа подпишет новый контракт

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил надежду на положительный исход переговоров с голкипером Давидом Де Хеа.

Сейчас первый номер "красных дьяволов" уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему контракту. Переговоры же о новой сделке идут более года, но пока не увенчались успехом.



Казалось бы, "Юнайтед" уже впору задумываться о продаже 28-летнего испанца, однако Сульшер все еще надеется, что Де Хеа свяжет свое будущее с "дьяволами".



"Этим летом мы ведем переговоры с Давидом, и мы надеемся договориться. Конечно, я позитивно настроен в этом отношении. Я много раз говорил, как я счастлив и рад, обладая им в воротах", — цитирует Сульшера Daily Mirror.