Сульшер надеется, что "Юнайтед" продолжит покупать

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заверил, что его клуб не уходит с трансферного рынка после двух совершенных приобретений.

Этим летом "красные дьяволы" уже приобрели вингера Даниэля Джеймса и защитника Аарона Ван-Биссаку стоимостью 15 и 50 миллионов фунтов, соответственно.



Также "Юнайтед" охотится за защитником "Лестера" Харри Магуайром и надеется пригласить минимум одного центрального полузащитника. Сульшер надеется, что его клуб преуспеет в этом начинании.



"Мы все еще находимся на рынке, мы хотим заключить больше сделок. Мы не должны продавать, но также мы не должны переплачивать".



"Глядя на наш состав сейчас, можно увидеть хороший состав. Этот состав должен стать крепче к старту сезона".



"В прошлом сезоне у нас была серия без поражений, но концовка сезона расстроила. Однако у нас есть игроки, которым я доверяю и в успех которых верю".



"Мы пописали двух великолепных игроков, которые обладают молодостью и жаждой успеха. При этом мы должны оставаться на рынке, а что касается предложений по нашим игрокам, то их нет", — цитирует Сульшера Daily Express.