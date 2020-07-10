"Арсенал" может перехватить Малкома

"Арсенал" может перехватить вингера Малкома, которого "Барселона" готова продать в "Эвертон" этим летом.

За сезон на "Ноу Камп" после своего перехода из "Бордо" Малком так и не смог заиграть на приличном уровне, вдобавок сейчас "Барселона" нуждается в деньгах на покупку Антуана Гризманна или Неймара.



Продажа Малкома выглядит неизбежной, и "Барселона" готова отпустить 22-летнего бразильца всего за 31.5 млн. фунтов. Такую сумму каталонскому клубу готов заплатить "Эвертон".



Однако возможность заполучить талантливого игрока по столь привлекательной цене заинтересовала и "Арсенал", утверждает The Sun. "Канониры" видят в Малкоме более доступную альтернативу Уилфриду Захе из "Кристал Пэлас".



В начале июля "Арсенал" предложил 40 млн. фунтов за Заху и, получив отказ, теперь либо увеличить сумму, либо переключиться на одну из альтернативных целей.