"Арсенал" может перехватить Малкома

Малком "Арсенал" может перехватить вингера Малкома, которого "Барселона" готова продать в "Эвертон" этим летом.

За сезон на "Ноу Камп" после своего перехода из "Бордо" Малком так и не смог заиграть на приличном уровне, вдобавок сейчас "Барселона" нуждается в деньгах на покупку Антуана Гризманна или Неймара.

Продажа Малкома выглядит неизбежной, и "Барселона" готова отпустить 22-летнего бразильца всего за 31.5 млн. фунтов. Такую сумму каталонскому клубу готов заплатить "Эвертон".

Однако возможность заполучить талантливого игрока по столь привлекательной цене заинтересовала и "Арсенал", утверждает The Sun. "Канониры" видят в Малкоме более доступную альтернативу Уилфриду Захе из "Кристал Пэлас".

В начале июля "Арсенал" предложил 40 млн. фунтов за Заху и, получив отказ, теперь либо увеличить сумму, либо переключиться на одну из альтернативных целей.


Метки Арсенал, Барселона, Малком, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2019 09:00

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