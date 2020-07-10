Бенитес раскритиковал владельца "Ньюкасла"

Рафаэль Бенитес Главный тренер "Далянь Ифан" Рафаэль Бенитес подверг критике владельца "Ньюкасла" Майка Эшли, подчеркнув различия между своим бывшим и нынешним клубами.

Напомним, Бенитес покинул "Ньюкасл" по истечении своего контракта и уже спустя пару дней взялся за работу в Китае.

Свой уход с "Сент-Джеймс Парк", где его обожали болельщики, Рафаэль объяснял непреодолимыми разногласиями с руководством "Ньюкасла" относительно планов на будущее. Испанец рад, что теперь его боссы гораздо больше переживают за успех клуба.

"С момента нашего прихода мы были по-настоящему тронуты добротой и уважением, которые к нам проявляют здесь. К нам очень внимательны и стараются сделать так, чтобы мы всегда были счастливы".

"Как все мы знаем из своего опыта в футболе и ежедневной рутине, твоя жизнь гораздо счастливее, если люди проявляют уважение, заинтересованность и всячески содействуют тебе — даже в сложные моменты".

"Должен сказать, на этой неделе я провел больше встреч с президентом и гендиректором, чем за три своих года в "Ньюкасле". Это были не столько рабочие встречи, сколько знаки уважения друг к другу. Мы пытались оценить различия и схожие черты в наших культурах", — пишет Бенитес в своем блоге.


Метки Бенитес, Далянь Ифан, Ньюкасл, Эшли

Автор mihajlo   

Дата 10.07.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. shearer1 10.07.2019 08:29 # shearer1
    Браво!

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  2. osivori 10.07.2019 08:22 # osivori
    удачи рафаэлю, мужик воспитанный, уравновешенный, культурный да и специалист отличный

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  3. vagifspurs 10.07.2019 08:21 # vagifspurs
    Бенитеса в МЮ надо, я хоть как то начну уважать этих недоумков.

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