"Борнмут" готов повысить зарплату Уилсона до 100 тыс. фунтов в неделю

"Борнмут" надеется оградить Каллума Уилсона от интереса других клубов Премьер-Лиги, предложив своему нападающему новый контракт с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю.

В 30 матчах Премьер-Лиги минувшего сезона Уилсон забил 14 голов, и еще в январе ходили слухи об интересе к Каллуму с стороны "Челси".



В последнее время 27-летнего игрока сборной Англии активно сватают в "Вест Хэм", который ищет усиление атакующей линии после расставания с тремя нападающими в это окно.



Однако "Борнмут" собирается сделать все возможное, чтобы у Уилсона не появилось мыслей о смене клуба. "Вишенки" готовы наградить своего бомбардира новым контрактом на улучшенных условиях, хотя от предыдущего остается еще три года.



Как сообщает Daily Mail, Уилсон счастлив на "Виталити Стэдиум" и открыт к идее, чтобы продлить свое пребывание здесь.



Добавим, что сами "вишенки" купили Каллума у "Ковентри" за 3 млн. фунтов в 2014 году. В случае продажи Уилсона, "Борнмуту" пришлось бы поделиться 10% от суммы сделки с бывшим клубом игрока.