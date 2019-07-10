"Тоттенхэм" ожидает возвращения Эриксена из отпуска

"Тоттенхэм" ожидает, что в конце этой недели полузащитник Кристиан Эриксен присоединится к своим партнерам по команде для подготовки к новому сезону.

В начале июня Эриксен шокировал поклонников "Тоттенхэма" заявлением о том, что он готов к новому вызову в карьере. Следом и агент игрока сборной Дании подтвердил, что его клиент может покинуть лондонский клуб этим летом.



На протяжении последних недель Кристиана, чей контракт со "шпорами" истекает уже через 12 месяцев, сватали в "Реал" и "Ювентус", однако для обоих этих клубов он является только запасным вариантом на случай, если приобрести Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" не удастся.



Ситуация Погба пока никак не прояснилась, а потому и будущее Эриксена остается в подвешенном состоянии. Никаких предложений насчет 27-летнего датчанина у "Тоттенхэма" пока нет, утверждает The Guardian.



Учитывая это, "шпоры" ожидают, что Эриксен вернется из отпуска и приступит к тренировкам без каких-либо задних мыслей или скандалов.